«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи обновляет максимум

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи установил новый исторический рекорд. Лидерами роста стали акции угольных компаний Белон (BLNG 11,385, +30,86%) и Мечел (MTLR 145,50, +24,75%). В аутсайдеры на фоне закрытия реестра акционеров для получения дивиденда попали бумаги НЛМК (NLMK 237,82, -3,45%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73.

Индекс Мосбиржи достиг новых максимумов. Положительная динамика в понедельник преобладала даже при отсутствии торгов в США. На Московской бирже отметили увеличение числа частных инвесторов до 22,5 млн. Причем растет доля непрямых инвестиций, то есть физлица стали больше вкладывать в фонды. Драйверами роста для рынка выступает позитивный внешний и новостной фон, а также успешный сезон корпоративной отчетности. Можно ожидать увеличения притока средств в акции энергетики, ретейла, отдельных промышленных компаний. Бумаги сырьевого сектора, за исключением отдельных идей, достигли целевых уровней на конец года досрочно, поэтому стали кандидатами в аутсайдеры при условии начала коррекции в сентябре.

Акции Газпрома (GAZP 327,9, +3,13%) набирают высоту. Поводом для продолжения роста котировок остаются высокие цены на газ в Европе, пробившие вверх отметку $600 за 1 тыс. куб. м, а также прогнозы их сохранения до конца года. Среди других позитивных драйверов выделяются сильная отчетность и новости о достройке Северного потока-2, который может быть запущен в начале 2022 года. Среднесрочная цель по акциям достигнута, однако на горизонте трех-четырех лет потенциал роста в них превышает 60%.

Ozon (OZON 3 791, +0,41%), спек. покупка, цель: 4 300 руб. Компания запустит совместный с ГК Эталон (ETLN 125,20, +0,37%) проект онлайн-продаж недвижимости.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4000-4040 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,80-73,10.