Росбанк: Индексы в Европе и Азии продолжили рост

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы в Европе и Азии продолжили рост. Европейский Stoxx 600 вырос на 0.7% по итогам торгов в понедельник, приблизившись к историческому максимуму, а китайский Hang Seng прибавляет 0.9% сегодня утром после неожиданного роста объемов экспорта в августе, подкрепленного повышенным спросом со стороны покупателей из Европы и США перед сезоном праздничных покупок в конце года. В США вчера был выходной, однако это не помешало фьючерсам на американские индексы открыть день в «зеленой» зоне.

Базовые ставки: Доходность UST’10 направилась к 1.35% годовых (+ 3 бп). Среди важных событий этой недели — решение Дж.Байдена о назначении Дж.Пауэлла на пост главы ФРС США на второй срок.

Сырьевой рынок: Нефть Brent ($72.5/барр.) отыграла часть коррекции из-за снижения цен Саудовской Аравией для покупателей в Азии. В центре внимания нефтетрейдеров остается ситуация в Мексиканском заливе — значительная часть мощностей НПЗ по-прежнему не возобновила работу после урагана «Ида». Стоимость золота приближается к нижней границе интервала $1815-1830/тр.унц. на фоне восходящей коррекции доллара США.

Мировые валюты: Пара EUR/USD демонстрирует диапазонную динамику в рамках 1.1860-1.1880 в ожидании макростатистики из Европы. Сегодня Германия представит данные по объемам промышленного производства июле (консенсус-прогноз +0.8% м/м vs -1.3% м/м в июне) и по индексу доверия инвесторов к экономике ZEW. Также сегодня выйдет финальная оценка по темпам роста ВВП еврозоны за 2к’21 (прогноз +13.6% г/г), что может оказать номинальную поддержку единой европейской валюте перед заседанием ЕЦБ в четверг. Тем временем, индекс доллара DXY отыгрывает часть недавних потерь (92.2 п, + 0.2%).

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Депозиты тонкой настройки от Банка России выровняли ситуацию со ставками фондирования. Приближение нового периода усреднения вернуло рынок ликвидности в состояние избыточного предложения от банков с текущим профицитом средств. В результате, были возобновлены депозиты тонкой настройки от Банка России — с конца прошлой недели в эти инструменты было размещено 0.9 трлн руб., как итог объем средств на депозитах достиг 1.9 трлн руб. по состоянию на сегодняшнее утро. Помимо регулярного недельного аукциона сегодня будет дополнительно проведен однодневный депозитный аукцион с лимитом 1.08 трлн руб. Таким образом, регулятор планирует отрегулировать все избытки средств в момент расчетов по недельным депозитам в среду. Однако с началом нового периода усреднения (8 сентября) навес средств может быстро вернуться на корсчета.

Обстановка с высокой доступностью ликвидности потребовала от Минфина сокращения депозитов и репо в обращении — на прошлой неделе было погашено ок. 0.46 трлн срочных инструментов. При этом источником пополнения ликвидности были обратные бюджетные потоки (расходы) в объеме ок. 0.67 трлн руб., таком образом, денежный рынок оперативно нивелировал все перекосы налогового периода. Ставки Ruonia о/н и о/н своп USD/RUB в последние дни стабилизировались вблизи 6.04-6.05%, однако мы полагаем, что они задержатся на этих уровнях до среды, а далее вернутся ближе к ключевой ставке.