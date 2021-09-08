ПСБ: Продажи новых легковых автомобилей в августе усилили падение на фоне дефицита чипов

Продажи новых автомобилей и LCV в России августе снизились на 17% г/г (16% м/м) на фоне дефицита чипов, высоких цены на автомобили и сворачивания программы льготного автокредитования. Тем не менее, отдельным автопроизводителям удается показывать рост объемов реализации.

Продажи автомобилей замедляются второй месяц подряд, в августе темпы падения усилились до 17% г/г (против -4% в июле). Глобальный дефицит чипов снизил объемы выпуска автомобилей автоконцернами, при этом восстановление баланса на рынке микросхем может произойти не ранее середины следующего года, что продолжит оказывать давление на предложение автомобилей на рынке.

Другим фактором снижения продаж в России выступило сворачивание программы льготного автокредитования, которое предполагало компенсацию 10-25% первоначального взноса за автомобили стоимостью до 1,5 млн руб. Основным бенефициаром выступал Автоваз, поэтому после окончания программы реализация автотранспортных средств под данной маркой снизилась почти на 33% г/г и 40% м/м (против роста в июле +2,7% г/г). Учитывая приостановку производства и сезонного корпоративного отпуска сотрудников в августе, можно ожидать сохранение текущих объемов продаж в ближайшие месяцы.

В то же время продажи автомобилей марок KIA и HYUNDAI инерционно выросли, а их доля в совокупных продажах автомобилей увеличилась на 2 п.п. м/м, до 15% и 12% соответственно. По мере ликвидации складских запасов автомобилей, также стоит ожидать снижение их продаж в ближайшие месяцы.

Полагаем, что дисбаланс спроса и предложения на авторынке России сохранится до середины следующего года ввиду дефицита электронных компонентов. За счет высоких продаж в первом полугодии 2021 года, мы сохраняем наш прогноз по реализации автомобилей по итогам года на уровне 6% г/г.

ПАО «Промсвязьбанк»