ИАЦ «Альпари»: Покупатели испугались высоты

Отечественный фондовый рынок во вторник снизился, но чисто косметически и без хаоса в движениях. Индекс МосБиржи отступил к 4013 пунктам и может двигаться в пределах 4000-4035 пунктов. Индекс РТС снизился к 1724 пунктам и способен торговаться в диапазоне 1720-1730 пунктов.

Ралли в акциях металлургических компаний не смогло вывести рынок в плюс, хотя инвесторы покупают весьма активно. Бумаги «Мечела» обновили максимум на уровне 178 руб. на фоне фундаментальной истории о перепадах с поставками руды и кокса из Монголии в Китай, а также с поддержкой дивидендной стратегии компании. Отлично себя показывают акции «Распадской» вслед за ключевыми металлургами выросли до очередного пика 404 руб. и могут продолжить рост вплоть до 450 руб.

Акции «ПИКа» также стремятся к максимуму и обновляют пик на уровне 1447 руб. даже на фоне новостей о том, что жилье в России в этом году дорожает рекордными темпами. Ничто не мешает рынку двинуть акции к 1500 руб.

В минусе акции «Акрона», которые во вторник рванули к пику на уровне 7280 руб. и тут же скорректировались к 6512 руб. Высочайшая волатильность этой бумаге не свойственна, но сегодня она связана с дивидендными историями. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 30 руб. на акцию из состава нераспределённой прибыли — инвесторы оценили это по достоинству.

В целом, дивидендные моменты при всей рыночной перекупленности остаются довольно цепкими крючками для участников торгов.

Доллар США к вечеру находится около 73,29 руб. и может в ближайшее время дотянуться до 73,40/73,50 руб. Евро стоит 86,82 руб. и остается торговаться в коридоре 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»