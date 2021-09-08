Комментарии

ПСБ: Мы сохраняем ожидания, что Brent пока останется в зоне 71-73 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent во вторник оставались ниже 72 долл./барр. на фоне крепкого доллара и опасений по спросу. При этом медленное восстановление добычи нефти в Мексиканском заливе сдерживает цены от более сильного снижения. Сегодня в фокусе статистика от API, которая покажет реальную ситуацию в добыче и переработке после урагана Ида. По состоянию на вторник, около 79% добычи в заливе еще не было восстановлено. Мы сохраняем ожидания, что Brent пока останется в зоне 71-73 долл./барр. с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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