ПСБ: Давление на котировки ОФЗ в преддверии публикации данных по инфляции и заседания Банка России сохраняется

Доходности среднесрочных и длинных госбумаг прибавили еще порядка 2 б.п., короткие годовые выпуски – порядка 8 б.п. (6,79% годовых) на опасениях повышения ставки до 7% (наш базовый сценарий).

Данные по недельной инфляции и инфляции за август выйдут только вечером и будут отыгрываться только в четверг. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на аукционах Минфина – министерство предложит классический 15-летний выпуск и новые 10-летние инфляционные ОФЗ в объеме доступных остатков. Отметим, что на фоне роста инфляции Минфин ограничивал предложение ОФЗ-ИН - это первое размещение линкера с начала июня. Не исключаем, что министерство видит скорое прохождение пика по инфляции и начнет более регулярно предлагать ОФЗ-ИН.

На текущий момент 9-летний выпуск ОФЗ-ИН торгуется с вмененной инфляцией (разница в доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) на уровне 4,15% годовых, т.е. вблизи таргета ЦБ по инфляции (рынок не демонстрирует завышенных инфляционных ожиданий в долгосрочной перспективе. В результате, доходность нового выпуска при размещении может составить порядка 2,9%

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