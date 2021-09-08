ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках оцениваются нами как нейтральные

Сегодня мы ожидаем незначительного укрепления рубля на фоне аукционов ОФЗ, однако не исключаем в течении дня тестирования середины нашего текущего целевого диапазона 72,5–74,5 рубля за американский доллар

Учитывая отсутствие улучшения на глобальных рынках, полагаем, что индекс МосБиржи может продолжить коррекцию и вернуться ниже 4000 пунктов

Давление на котировки ОФЗ в преддверии публикации данных по инфляции и заседания Банка России сохраняется. Сегодня Минфин размещает инфляционный линкер впервые с начала июня

НОВАТЭК (ДЕРЖАТЬ) поднялся на 3-е место в России по уровню рыночной капитализации – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основная причина - бьющие рекордные уровни цены на газ в Европе. И такая ситуация, по-видимому, сохранится как минимум до конца этого года в условиях нехватки газа в хранилищах Европы и отсутствия поставок СПГ. НОВАТЭК в отличие от нефтяных компаний, которые находятся под давлением налоговой нагрузки и необходимости соблюдать ограничения ОПЕК+, смотрится более интересно. Целевой уровень – 2100 руб./акцию.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в августе заработал чистую прибыль 106 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Банк устойчиво получает прибыль на уровне 100 млрд. руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионного дохода, а также умеренных темпов роста резервов (96 млрд. руб. vs 443 млрд. руб. за 8 мес. 2021 и 2020 г. соответственно). Показатель чистой процентной маржи (NIM) третий месяц остается на уровне 5,0% - Сбербанку удается поддерживать маржинальность на достаточно высоком уровне, как за счет существенной доли активов с плавающими ставками, так и удержанием стоимости пассивов на относительно низком уровне. При прибыли за 8 мес. 2021 г. 828 млрд. руб. ждем ~1,2 трлн. руб. по итогам года (Президент банка Г.Греф более консервативен, подтвердив планы по прибыли на уровне 1,0 трлн. руб.). Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка; подтверждаем целевой уровень 385 руб. за акцию.

Совет директоров Акрона (ДЕРЖАТЬ) рекомендует выплатить 30 руб. на акцию – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Объем выплат оказался довольно мал и разочаровал инвесторов. Тем не менее, на фоне улучшения финансовых результатов и высоких цен на минеральные удобрения ожидаем, что размер дивидендов по итогам 2021 года будет выше (около 450 руб./акцию, дивидендная доходность 7%). Рекомендуем «держать», целевой уровень – 7050 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»