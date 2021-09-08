Росбанк: Рисковые активы взяли паузу после серии приростов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Рисковые активы взяли паузу после серии приростов. Повод довольно прагматичный — инвесторы вновь задумались о рисках замедления темпов восстановления ключевых макрорегионов. В результате, S&P 500 снизился на 0.3%, а Stoxx 600 потерял 0.5% капитализации. В Азии акции преимущественно корректируются вниз (китайский Hang Seng -0.5%) из-за дебатов о жесткости регулирования. Исключением стал японский Nikkei (+0.9%), воодушевившийся сильной дооценкой ВВП за 2к’21.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг США устремилась к 1.37% годовых (+2 бп) после паузы в понедельник. «Ястребы» из команды ФРС во главе с Дж.Буллардом напомнили о себе, рекомендовав продвижение плана сворачивания стимулов вопреки слабому приросту занятости в августе.

Сырьевой рынок: Баррель Brent держится в диапазоне $71-72 по мере частичного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Золото отступает ниже важной психологической отметки $1800/тр.унц. под давлением более сильного доллара США и роста долларовых ставок.

Мировые валюты: Евро-доллар начал отступать к 1.1830. Ожидания перехода ЕЦБ к «ястребиным» сигналам на завтрашнем заседании проходят испытание на прочность — по мнению аналитиков SG, резких действий от европейского регулятора ждать не стоит, а календарное окончание программы PEPP в марте 2022 года потребует от регулятора «переходного» периода и увеличения выкупа активов в других программах.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин изменил практику последних полутора месяцев. На сегодняшний аукцион были выставлен несколько иной состав бумаг — серия 26240 (июл.36) с фиксированным купоном и новая серия 52004 (мар.32) с привязкой к инфляции. В отличие от предыдущих 4 аукционов, где была представлена бумага 26240, ведомство отказалось от продажи более популярной 26237 (мар.29). Таким образом, Минфин мог сигнализировать плавный переход от таргетирования объема размещений в пользу более сильного ценообразования на аукционах.

Насколько это удастся сделать уже на текущей неделе — для нас открытый вопрос, учитывая обеспокоенность рынка внутренней инфляционной картиной и несгибаемыми внешними ставками. Даже пятничный релиз данных по рынку труда в США оказал лишь временное противодействие «ястребиным» настроениям, что с учетом вчерашнего роста долларовых ставок создало неуверенный фон в преддверии аукционов.

В этой связи, мы можем увидеть на аукционе по размещению серии 26240 премию к «старому» выпуску в интервале 16-18 бп, и верхний уровень более вероятен. Тем более, что наклон кривой ОФЗ на горизонте 5-15 лет вырос в последние недели до 49 бп за счет повышенного интереса к сегменту 5-10 лет, и размещаемый выпуск с 15-летним сроком до погашения может потребовать дополнительной защитной премии. В отношении выпуска 52004, мы исходим из прайсинга ближайшего аналога — 52003 (июл.30) с доходностью 2.79% и потенциальной премией за первое размещение. В этой связи мы ожидаем доходность в интервале 2.91-2.93%, но не исключаем попыток «продавить» Минфин до 3.0%. Подробнее см. в обзоре (на английском языке).