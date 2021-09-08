Фонды УК «Промсвязь» демонстрируют лучшие результаты по доходности с начала года

Фонд «Промсвязь – Перспективные вложения» стал лидером по доходности с начала года среди крупнейших фондов, а фонд «Промсвязь – Облигации» вошел в пятерку лучших среди крупнейших фондов облигаций по данным информационного портала Investfunds.ru на 31 августа 2021 года.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Перспективные вложения»* под управлением управляющей компании «Промсвязь» занял 1 место по доходности с начала года среди крупнейших фондов в рэнкинге Investfunds.ru на 31 августа 2021 года. Прирост стоимости пая за период с 01.01.2021 по 31.08.2021 составил +26,25%. Изменение стоимости пая за последние 12 месяцев +45,70% (данные на 31.08.2021).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Облигации»** под управлением УК «Промсвязь» занял 4 место по доходности с начала года среди крупнейших фондов облигаций по состоянию на 31 августа 2021 года.

Рэнкинг паевых фондов Investfunds составлен на основе показателей доходности более 120 крупнейших открытых и биржевых фондов с активами более 1 млрд рублей.

«Группа ПСБ наращивает бизнес по управлению активами, обеспечивая для клиентов высокий финансовый результат. Стратегия управления паевыми инвестиционными фондами построена на поиске наиболее интересных идей на российском рынке и всестороннем макроэкономическом и отраслевом анализе. Фонд «Промсвязь - Перспективные вложения» ориентирован на отдельные, наиболее перспективные компании на российском рынке акций. Учитывая мировую инфляцию и восстановление мировой экономики после кризисного 2020 г., управляющие фондом получили высокий результат от роста финансовых показателей ряда российских компаний, чья деятельность связана с добычей и производством товарных активов», - прокомментировал директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

ООО «УК Промсвязь» (100% дочерняя компания ПСБ) — управляющая компания, предоставляющая частным и корпоративным клиентам широкий спектр инвестиционных услуг. Компания предлагает уникальные на рынке стратегии доверительного управления частным капиталом, инвестиции в недвижимость, а также линейку открытых паевых инвестиционных фондов.

* - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь - Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 31.08.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +8,41%; 6 месяцев: +19,29%; 1 год: +45,70%; 3 года: +120,78%.

** - открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов « Промсвязь - Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. По состоянию на 31.08.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +1,09%; 6 месяцев: +1,78%; 1 год: +5,32%; 3 года: +26,36%.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92.

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