Россельхозбанк собрал заявки на выпуск облигаций объемом 15 млрд руб.

7 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06% годовых, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе бук-билдинга позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд руб., а также установить финальную ставку купона на уровне 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Благодаря слаженной работе организаторов и высокому рыночному спросу Россельхозбанк смог увеличить объем выпуска до 15 млрд руб. и сформировать диверсифицированную структуру инвесторов, что позволяет рассчитывать на высокую ликвидность выпуска на вторичном рынке», - прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 9 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН».

Ранее в августе 2021 года Россельхозбанк разместил выпуск облигаций серии БО-10-002Р объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Спрос инвесторов в три раза превысил объем предложения.