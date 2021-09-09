Росбанк выступил организатором и агентом по размещению биржевых облигаций АО «РН Банк» на 8 млрд рублей

10 сентября состоится размещение биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-09 в объеме 8 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов и агентом по размещению.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 07 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере не выше 8,10% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 8,26% годовых.

«В ходе букбилдинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 25,5 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил несколько раз снизить ориентир по купону до финальной ставки в размере 7,85% годовых, а также увеличить объем выпуска до 8 млрд рублей», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Финальная ставка 7,85% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 8,00% годовых и спреду к кривой G-curve - 109 б.п.

Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Дата начала размещения - 10 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО «Совкомбанк».