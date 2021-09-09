«Открытие»: Российский рынок снимает перекупленность после серии рекордов

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно нейтральный.

Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть и промышленные металлы преимущественно дорожают.

На утренних торгах рубль в небольшом минусе. Рынок акций способен открыться небольшим ростом.

Вечером Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Далее выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а затем появится «Бежевая Книга» ФРС. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В России выйдет отчёт по инфляции за август. Ожидается 6,6%. Последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal (33,2 руб на акцию) и «РусАгро» (65,5 руб на акцию).

Российский рынок снимает перекупленность после серии рекордов

Российский рынок переписал внутридневный исторический максимум, достигнув 4043,51 п. по индексу МосБиржи. Однако сил на продолжение роста на дневном графике уже не хватило. Внешний фон не способствовал оптимизму. Нефть в минусе, как и промышленные металлы, исключая алюминий. От ЕЦБ ждут заявлений по сокращению стимулов, от ЦБ РФ также ждут повышения ставки, что будет снижать мотивацию для ухода денег частных инвесторов из банковских вкладов. И, наконец, самое главное в том, что рынок оказался сильно перекупленным. После лёгкой коррекции в начале августа индекс МосБиржи поднялся более чем на 10%.

По итогам торгов 7 сентября Индекс МосБиржи — 4010,16 п. (-0,4%), Индекс РТС — 1723,91 п. (-0,8%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 79,944 млрд рублей.

4 отраслевых индексов выросли и шесть снизились. Аутсайдером стал сектор информационных технологий (-2,1%) из-за одновременного падения бумаг «Яндекс» и Mail.ru. Строительный сектор поднялся на 0,78% и стал лидером дня за счёт роста бумаг ГК «ПИК».

Однако в строительном секторе был и свой аутсайдер. Акции «Самолет» потеряли более 6%. Генеральный директор компании Антон Елистратов заявил о том, что «Самолет» рассматривает возможность проведения вторичного размещения акций уже в сентябре-октябре по схеме ускоренного сбора заявок. Впрочем, также не исключается, что размещение будет проведено в 2022 году.

В секторе химии и нефтехимии рост на 0,4% за счёт повышения акций «ФосАгро», но также есть свой аутсайдер дня в качестве бумаг «Акрона», которые потеряли более 6% стоимости. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 30 рублей на акцию из нераспределённой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 11 октября. Рынок явно рассчитывал на большее.

Акции «Транснефти» последние три дня демонстрируют уверенную позитивную динамику. В качестве драйвера роста могли выступить разговоры о возможном дроблении акций, что сделает их более доступными для частных инвесторов. Несколько дней назад первый вице-президент компании Максим Гришанин в ходе телеконференции отметил, что «Транснефть» не оставляет планов дробления акций, ожидает в настоящий момент одобрения регуляторов Евросоюза. Компания надеется решить этот вопрос в 2022 году. Безусловно, сплит выглядит позитивным фактором для повышения капитализации компании. Однако в моменте рост на этом факторе выглядит сомнительным. Разговоры ведутся уже несколько лет, но пока дробления или конвертации мы не видели. Даже в случае позитивного решения ЕС — сплит является перспективой следующего года. Не очень логично отыгрывать эту идею сейчас. В то же время бумага в конце августа смотрелась дешево относительно рынка и сектора. Позитивная сентябрьская динамика «поставила» акции компании по рынку.

Сбербанк опубликовал во вторник, 7 сентября, финансовые результаты (РСБУ) по итогам июля и 8 месяцев 2021 года. Банк заработал чистую прибыль в размере 106,0 млрд руб. В июле банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 126,8 млрд руб. Ранее мы неоднократно отмечали, что во втором полугодии мы должны увидеть некоторое ухудшение динамики прибыли у «Сбера» на фоне роста расходов. Собственно говоря, операционные расходы по итогам 8 месяцев увеличились на 10% в базисе год к году, ну, а прибыль в августе оказалась почти на 21 млрд рублей меньше, чем в рекордном предыдущем месяце. Так или иначе, но текущее замедление динамики вполне позволяет реализовать прогнозы на текущий год, а именно чистую годовую прибыль по МСФО не менее 1 трлн рублей (прогнозные оценки подразумевают 1,130 трлн рублей) и рентабельность капитала не ниже 22%. У нас есть актуальная инвестиционная идея по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка: «на уровне рынка», цели 309,5 и 290 рублей соответственно.

Уровень 4000 пунктов по индексу МосБиржи стал важной поддержкой. В случае закрытия ниже данной отметки на дневном графике продажи могут усилиться. Если же уровень устоит, то возможно возобновление роста, хотя для этого также понадобятся позитивные импульсы, как внутреннего, так и внешнего характера.

Растущие закупки в рамках бюджетного правила мешают рублю укрепляться

Рубль терял свои позиции, как на фоне дешевеющей нефти, так и увеличения покупок валюты в рамках бюджетного правила. С 7 сентября Минфин направляет на эти цели до 14,9 млрд руб в день по сравнению с 14,4 млрд руб в предыдущий период.

В среду 8 сентября можно ожидать более уверенной динамики от российской валюты на фоне размещения ОФЗ. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года и ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года. Оба размещения проводятся в объёме остатков, доступных к размещению в каждом выпуске.

На Forex доллар усиливал свои позиции. К вечеру DXY повышался почти на 0,5% и торговался в непосредственной близости от уровня 92,50 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила на 4 базисных пункта до 1,37% по сравнению с 1,33% вечером в пятницу. Потери в рискованных валютах доходили до 0,7% в AUD и 0,55% в NZD.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,54 (+0,55%),

USD-RUB – 73,27 (+0,39%),

EUR-RUB – 86,73 (+0,09%),

EUR-USD - $1,184 (-0,25%),

GBP-USD - $1,378 (-0,38%),

USD-JPY – 110,28 (+0,42%).

Инвестиционные банки начинают проявлять осторожность

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс NASDAQ смог обновить исторический максимум, но индекс широкого рынка S&P 500 оказался в минусе. В целом, рынок выглядит достаточно перегретым. Оценочное соотношение цены акций S&P 500 к прибыли в ближайшие 12 месяцев составляет 21,5, что заметно выше исторического среднего значения.

Распространение Delta штамма коронавируса в США привело к переоценке инвестиционными банками потенциала рынка и экономики. В Morgan Stanley ожидают повышенной волатильности в ближайшие месяцы и предлагают сократить долю американских акций в портфеле. В Goldman Sachs снизили оценку роста ВВП страны в 2021 году до 5,7% с прежних 6,2%.

Во Всемирной Организации Здравоохранения предупреждают, что COVID-19 продолжит мутировать и станет обычной сезонной инфекцией, как и давно знакомый грипп.

Акции Boeing (-1,81%) оказались под давлением на новостях, что Ryanair прекратила переговоры о покупке десятков B737 Max 10.

Apple (+1,55%) начала рассылать приглашение на презентацию 14 сентября. Ожидается, что компания покажет очередную линейку телефонов и другие гаджеты.

3 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Наиболее сильные потери в промышленных акциях (-1,77%) и коммунальных услугах (-1,37%). Самый сильный рост в секторе цикличных товаров (+0,36%).

По итогам торгов:

DJIA - 35100,00 п. (-0,76%),

S&P 500 - 4520,03 п. (-0,34%),

NASDAQ - 15374,33 п. (+0,07%).

Идея собственных стимулов не отпускает японский рынок

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Японии продолжают верить в стимулы и дешевизну акций.

Японские акции пользовались спросом. 29 сентября в ЛДПЯ пройдут выборы лидера, который станет следующим премьер-министром. Одной из главных идей кандидатов является необходимость стимулирующего пакета. В частности, один из ключевых претендентов Фумио Кишида продвигает идею стимулирующего пакета на 30 трлн иен. Дорожали акции SoftBank Group после обмена акциями с Deutsche Telecom в объёме до $7 млрд. Повышались бумаги производителей полупроводников. Акции Toyota вяло отреагировали на планы компании потратить до $13,5 млрд на создание батарей для электромобилей и системы зарядки. В плане макроэкономики были пересмотрены оценки роста ВВП за II квартал до 0,5% с 0,4%.

Китайские индексы торговались разнонаправленно. Представитель Народного Банка заявил, что регулятор продолжит проводить взвешенную политику и не будет заниматься заливкой экономики стимулирующими мерами. Акции закредитованного застройщика Evergrande Group заметно подешевели после того, как Fitch Ratings уронила рейтинг компании и связанных с ней организаций до “CC” с “CCC+”. В Агентстве полагают, что дефолт имеет очень высокую степень реализации. В Шанхае рост наблюдался в ресурсных акциях, а вот потребительский сектор и полупроводниковый были под давлением.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30114,07 п. (+0,66%),

Hang Seng - 26327,33 п. (-0,10%),

Shanghai Composite - 3667,35 п. (-0,25%).

Ожидается существенное падение запасов нефти в США

Нефть стабилизировалась на фоне проблем с восстановлением добычи в Мексиканском заливе.

К вечеру вторника около 79% добывающих мощностей в Мексиканском заливе простаивали. Почти 80 платформ оставались без персонала. Меж тем восстановление перерабатывающих предприятий идёт более быстрыми темпами. Ко вторнику оставалось запустить лишь 1 млн бар. мощности, хотя после урагана Ида потери в переработке доходили до 2 млн бар. в сутки.

Потенциальной проблемой может быть разрушение части платформ. Накануне береговая охрана США сообщала об обнаружении значительных нефтяных разливов.

Перебои с поставками предполагают снижение запасов. Согласно опросу Reuters на рынке ждут, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 3,8 млн бар., бензина на 3,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Однако простой подсчёт выбывших мощностей добычи позволяет предположить, что американский нефтяной баланс не досчитался почти 17-18 млн бар. с позапрошлых выходных.