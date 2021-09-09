«Фридом Финанс»: Инвесторов беспокоит состояние экономики США и сокращение QE

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 7 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 снизился на 0,34%, до 4520 пунктов. Dow Jones потерял 0,76%, Nasdaq поднялся на скромные 0,07%. Отмечался переток капитала из бумаг «стоимости» в акции «роста». Лучшую динамику продемонстрировал сектор коммуникационных услуг (+0,45%). Среди аутсайдеров оказались промышленные (-1,77%) и коммунальные компании (-1,37%).

· Columbia Property Trust (CXP: +15,2%) будет поглощена фондом PIMCO за $3,9 млрд до конца года. Премия к цене закрытия в пятницу составит 17%.

· Посещаемость кинотеатров AMC Entertainment Holdings (AMC: +8,7%) за прошедшие выходные впервые с начала пандемии превысила показатель 2019 года.

· Перебои в работе торговой платформы Coinbase Global (COIN: -4,2%) на фоне падения стоимости криптовалют во вторник привели к коррекции в котировках ее бумаг.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Неопределенность относительно перспектив американской экономики продолжает негативно отражаться на настроениях инвесторов. Ранее игроки рынка ожидали роста ВВП США в сентябре на фоне возвращения школьников и студентов в учебные заведения, а работников в офисы благодаря вакцинации. Однако теперь оптимизм сменился опасениями по поводу возможного замедления темпов экономического роста на фоне распространения штамма «дельта». На наш взгляд, ход торгов в среду будет определяться данными из «Бежевой книги» Федрезерва, которая представляет собой обзор текущей макроэкономической ситуации, составленный на основании документов 12 региональных банков.

Еще одним испытанием для экономики станет снижение выплат по безработице: дополнительных $300 в неделю лишатся более 7,5 млн человек.

По предварительным данным, инфляция в еврозоне в августе достигла 3% (максимальное значение за 10 лет), что вызывает опасения инвесторов относительно монетарной политики ЕЦБ. Рынок ожидает, что на заседании 9 сентября могут быть раскрыты параметры сокращения программы количественного смягчения в Европе. Позиция европейского регулятора может оказать влияние на действия ФРС.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,12%, китайский CSI 300 потерял 0,41%, японский Nikkei 225 прибавил 0,89%. EuroStoxx 50 падает на 1,43%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,37%. Цена на фьючерс Brent находится выше $72 за баррель. Золото торгуется у отметки $1800 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству открытых вакансий в США в июле. Консенсус предполагает сокращение на 173 тыс., до 9,9 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 63 пунктов, отражая неуверенность инвесторов относительно темпов восстановления экономики.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может возобновиться. «Быки» будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, где в настоящее время расположена ближайшая поддержка.