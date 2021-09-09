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«Фридом Финанс»: Инвесторов пугают коррекцией

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи удержался выше психологически значимой отметки 4000 пунктов. Лидерами роста стали акции Белона (BLNG 12,19, +18,06%). Скорректировались после роста накануне бумаги ОВК (UWGN 124,6, -5,67%). Пара USD/RUB оставалась в диапазоне 73-73,50.

Назван возможный срок запуска Северного потока-2. СМИ сообщают, что поставки, вероятно, стартуют в октябре. Это самый ранний срок, и он касается только нитки, строительство которой было завершено в июне. Как правило, на пусконаладочные работы, наполнение, испытания и сдачу в эксплуатацию уходит около полугода. Кроме того, необходим контракт на поставку. В случае если первую из построенных ниток удастся ввести в строй до конца года, объем поставок, скорее всего, не превысит 5,5 млрд куб. м, или около 2,5% от объема экспорта в Европу. Новость, на наш взгляд, нейтральна. Ожидания запуска Северного потока-2 уже отыграны рынком.

Усиливаются опасения по поводу коррекции. Аналитики крупных американских инвестбанков предрекают спад на фондовом рынке. С начала года индекс высокотехнологических компаний прибавил примерно 25%. Сезон отчетности отыгран, и на этом фоне вероятность отката увеличивается. При реализации этих прогнозов российский рынок также пойдет вниз. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи на горизонте двух недель может стать уровень 3800 пунктов.

Ozon (OZON 3 774, -0,93%), спек. покупка, цель: 4 300 руб. Компания запустит совместный проект онлайн-продаж недвижимости с ГК Эталон (ETLN 125,42, -0,16%).     

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4000-4040 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,10-73,60.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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