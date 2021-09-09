ПСБ: Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях

На фоне сохранения инфляционного давления умеренный рост доходности наблюдался в средней части кривой – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 2 б.п. – до 6,94% годовых, 10-летних – осталась на отметке 7,03% годовых.

На аукционе Минфина спрос на длинный 15-летний выпуск был традиционно невысоким – 32 млрд. руб. (размещено 11,8 млрд. руб.); аукцион по новому выпуску ОФЗ-ИН не состоялся по техническим причинам. В целом, Минфин заявил, что программа заимствований на текущий год составит 2,8 трлн. руб. (аналогичный объем и в 2022 г.) – с учетом того, что уже размещено с начала года 2,3 трлн. руб. остаток валового размещения составляет 0,5 трлн. руб. до конца года и порядка 0,15 трлн. руб. – нетто (погашение ОФЗ 25083 на 350 млрд. руб. в конце декабря). В результате, давление на длинные ОФЗ со стороны Минфина должно ослабнуть, поддержав котировки на вторичном рынке.

Вчерашние данные по инфляции за август фактически подтвердили недельные данные (6,7%); недельная инфляция на 6 сентября осталась на уровне 0,1% - при сохранении данных темпов роста цен по итогам месяца инфляция превысит 7% в годовом выражении. В результате, повышение ключевой ставки также до 7% (наш базовый сценарий) становится все более реалистичным.

Сегодня ждем продолжения бокового движения котировок ОФЗ в ожидании итогов завтрашнего заседания ЦБ; данные по инфляции могут оказать умеренное негативное влияние на рынок (ожидания повышения ставки в основном уже в цене госбумаг).

ПАО "Промсвязьбанк"