ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня попытается еще раз опуститься ниже 4000 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду на глобальных рынках наблюдалось усиление коррекционных настроений. По итогам дня индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял 0,9%, ведомый турецким и бразильским рынками (против общего движения двигался российский рынок), развитые рынки, по индексу MSCI World (-0,4%), откатились второй день подряд. Ухудшению настроений на фондовых рынках способствовали дефицит поддерживающих новостей, вновь выведших опасения относительно распространения «дельта»-штамма COVID-19 на первый план, а также заявления главы ФРБ Дж. Булларда об уместности начала сворачивания Федрезервом программ выкупа несмотря на торможение прироста рабочих мест в США. Впрочем, динамика основных секторов в США была разнонаправленной, а индекс S&P500 потерял лишь 0,1%, поддержанный спросом на акции электроэнергетики и потребсектора при сдержанной просадке финансового и технологического секторов. Однако торговая активность на американском фондовом рынке подросла, отражая растущие опасения инвесторов относительно итогов приближающегося заседания ФРС (21-22 сентября).

По состоянию на утро четверга мировые фондовые рынки остаются под умеренным давлением продавцов. Так, биржевые индикаторы в Азии преимущественно снижаются ведомые корейским и австралийским рынками, ощутимо «минусуют» фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на риски ухудшения настроений в течение дня. Лишь товарные активы утром смотрятся неплохо: фьючерсы на нефть Brent пытаются вернуться к максимумам августа, цены на алюминий обновляют максимумы за 13 лет, а никеля – за 7 лет.

Мы опасаемся, что сегодня глобальные рынки останутся во власти продавцов. Сегодня в центре внимания будет заседание ЕЦБ, на котором регулятор может сообщить о постепенном сворачивании антикризисных программ выкупа активов. На фоне ожидаемых неплохими недельных данных по безработице в США, над рынками сегодня могут продолжить довлеть опасения по скорому ужесточению политики ФРС.

В среду индекс МосБиржи пытался продолжить откат и опуститься ниже 4000 пунктов, но по итогам дня смог отыграть внутридневную просадку и вернуться к росту, прибавив 0,2%. Способствовали стабилизации ситуации на рынке возврат покупок в ключевые «фишки» финансового и нефтегазового секторов (Сбербанк: +1,8%; ЛУКОЙЛ: +1,0%; Роснефть: +1,6%), а также взлет отдельных «идейных» бумаг других секторов. В первую очередь стоит отметить ралли в акциях РУСАЛА (+10,8%), поддержанных обновлением многолетних максимумов ценами на алюминий, повышение спроса на заметно недооцененные бумаги Интер РАО (+3%), поднявшиеся к 200-дневной средней, отскок в Акроне (+3,8%) и Магните (+2,2%). Смогли сохранить инерцию к росту и бумаги Мечела (оа: +4,5%; па: +1,9%). Аутсайдерами дня стали Мосэнерго (-3,0%), TCS Group (-2,8%), Petropavlovsk (-2.7%) и МосБиржа (-2,4%). Сегодня, учитывая ухудшение ситуации на глобальных рынках, индекс МосБиржи может вновь подпасть под власть коррекционных настроений и еще раз проверить на прочность отметку 4000 пунктов.

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