Комментарии

ПСБ: Brent пока останется в "боковике" 71-73 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent стабильны в диапазоне 71-73 долл./барр. Данные от API показали сокращение запасов сырой нефти на 2,9 млн барр., запасов бензинов - на 6,4 млн барр., дистиллятов - на 3,7 млн барр. Статистика в целом неплохая, но ожидаемая - следствие сокращение добычи и переработки после урагана Ида. Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США, которые более информативны, в том числе дадут оценку ситуации со спросом на фоне завершения автомобильного сезона. Ждем удержания нефти Brent в боковом диапазоне 71-73 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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