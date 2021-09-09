Комментарии

ПСБ: Ждем, что на глобальных фондовых рынках сегодня сохранится негативная динамика

Ожидаем, при условии устойчивости на отечественном фондовом рынке и стабильных цен на нефть, тестирования американской валюты отметки 73 рублей, однако возможна определенная волатильность. Мы сохраняем целевой диапазон 72,5-74,5

Учитывая ухудшение ситуации на глобальных рынках, индекс МосБиржи может вновь подпасть под власть коррекционных настроений и вновь проверить на прочность отметку 4000 пунктов

Ждем продолжения бокового движения котировок ОФЗ в ожидании итогов завтрашнего заседания ЦБ; данные по инфляции могут оказать умеренное негативное влияние на рынок

Uniper рассматривает продажу целиком или по частям бизнеса Юнипро (ПОКУПАТЬ) в рамках перехода к ВИЭ – источники - (НЕЙТРАЛЬНО)

Немецкий энергохолдинг Uniper рассматривает возможность продажи традиционной генерации своей дочерней компании в РФ ПАО "Юнипро", рассказали Интерфаксу четыре источника на российском энергорынке. По их словам, в последнее время со стороны Юнипро исходит инициатива избавления от активов в традиционной генерации и перехода в возобновляемую и водородную энергетику. Какие-то решения касательно судьбы активов Юнипро могут быть приняты уже этой осенью, ожидает один из источников Интерфакса.

НАШЕ МНЕНИЕ: Возможность продажи Юнипро привлекает интерес участников рынка к компании, что выразилось в резком росте котировок акций в течение торговой сессии. В случае сделки M&A миноритарным акционерам может быть выставлена оферта. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 3,142 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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