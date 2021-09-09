Росбанк: Неопределенность дальнейшего роста ухудшила настроения

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Неопределенность дальнейшего роста ухудшила настроения. Индексы S&P 500 и Stoxx 600 потеряли 0.1%/1.1%. Утром акции в Азиатском регионе и фьючерсы продолжили уходить от риска из-за опасений, связанных с распространением "дельты" и регулированием ИТ-индустрии в Китае.

Базовые ставки: Доходность UST’10 скорректировалась до 1.33% годовых (-2 бп). Новые ястребиные комментарии от представителей ФРС США — на этот раз от Р.Каплана — о возможности старта сворачивания покупки активов уже в октябре усилил интерес к защитным стратегиям.

Сырьевой рынок: Котировки Brent остались в интервале $72-73/барр. на фоне снижения недельных запасов нефти на 2.9 млн баррелей, под данным института API. Страхи новой волны пандемии по-прежнему давят на восстановление спроса — Минэнерго США понизило прогнозы по темпам его восстановления в мире на 2021 год (с 5.3 до 5.0 млн барр/сутки). Золото продолжает нисходящую коррекцию к $1790/тр. унц., реагируя на укрепление доллара США.

Мировые валюты: Пара EUR/USD пребывает в диапазоне 1.1800-1.1830, ожидая вердикта ЕЦБ. Валютный рынок продолжает взвешивать шансы ужесточения риторики европейского регулятора из-за недавнего инфляционного всплеска и ожиданиями более решительных действий от ФРС США в конце сентября. Тем временем, индекс DXY держится вблизи 92.7 п.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Покупатели взяли паузу на аукционах. Если не считать технических проблем с размещением серии 52004 и, как следствие, отмены аукциона, итоги размещения серии 26240 (июл.36) можно охарактеризовать как весьма скромные. Совокупный объем заявок составил лишь 31.5 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 11.6 млрд руб. При этом Минфин сохранил довольно требовательный подход к ценообразованию, установив отсечку по цене на уровне 97.25%, а по доходности на уровне 7.43%.

Одновременно с этим, вторичный рынок перешел в режим повышенной волатильности в преддверии заседания Банка России и публикации месячных данных по инфляции. И хотя по итогу сессии рост доходностей ограничился 1-2 бп, в части инфляции позитивного сюрприза не получилось (см. секцию Макроэкономика). По этой причине до заседания регулятора возможно сохранение низкой активности покупателей госдолга.

Макроэкономика: Инфляция остается высокой. Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю с 31 августа по 6 сентября (+0.07% н/н), а также подвел итоговую оценку за август. Рост цен в последний летний месяц составил 0.17% м/м, показав тренд на замедление с 0.33% м/м в июле и 0.69% м/м в июне. В результате годовая оценка инфляции на конец августа составила 6.57% г/г, при этом расчетный показатель из недельных данных вырос до 6.79% г/г на 6 сентября.

Замедление темпов инфляции по итогам прошлого месяца обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию (-8.39% м/м), существенным замедлением роста цен на стройматериалы (+0.41% м/м против +5.14% м/м в июле) и отдельные категории продуктов питания без плодоовощной продукции.

Темпы инфляции, очищенной от сезонности, показали ускорение против июльских значений, что может стать очередным оранжевыми сигналом инфляционной опасности для регулятора. Для себя мы выделяем две потенциальные проблемные зоны — продукты питания без учета плодоовощной продукции (0.56% м/м против 0.43% м/м в июле) и базовая корзина потребления без регулируемых цен и продуктов питания (0.53% м/м против 0.42% м/м в июле). Единственным сдерживающим фактором стала сфера услуг, что позволило результирующему показателю инфляции ограничиться ростом на 0.50% м/м с поправкой на сезонность. Все же это выше среднемесячного целевого уровня 0.33 м/м, который соответствует цели в 4.0%. Поэтому, как мы отмечали в превью к заседанию (см. обзор на английском языке), превентивная мера — основной инструмент регулятора в борьбе с вторичными последствиями роста цен. В этой связи, на заседании 10 сентября повышение ставки на 50 бп до 7.00% может оказаться наиболее предпочтительным выбором.