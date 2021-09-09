ПСБ: Инфляция возобновила рост, но ее тренд пока вблизи прогноза

В августе инфляция выросла до 6,7% г/г (после 6,5% г/г в июне-июле). При этом, инфляция лишь вернулась к прогнозному тренду и, по нашим оценкам, остается вблизи текущего прогноза ЦБ (5,7-6,2% на конец года).

Оперативные данные по инфляции за первую неделю сентября указывают на продолжение ее роста. На 7 сентября расчетный уровень годовой инфляции приблизился к 6,8% г/г, что также пока в рамках текущего прогноза.

Данные по инфляции за август оказались мягче ожиданий, сформированных на основании недельных оценок Росстата. В этих условиях необходимости в быстром повышении ключевой ставки нет. Регулятор может продолжать цикл повышения ставки с минимальным шагом, что даст возможность контролировать ситуацию в условиях сохраняющейся неопределенности дальнейшего инфляционного тренда. Прогноз ключевой ставки на конец 2021 года 7% (без изменений).

Рост инфляции в августе был в основном обеспечен сильным ростом цен на непродовольственные товары, а также менее выраженной сезонной дефляцией на продукты питания.

Индекс цен на непродовольственные товары за август обновил многолетние максимумы (вырос с 7,6% г/г до 8% г/г). Драйверами инфляции в сегменте стали бытовая техника, бензин и сигареты. Практически отсутствовал рост цен на лекарства и товары личной гигиены, которые раньше динамично дорожали.

Повышенный рост цен на непродовольственные товары устойчив и вряд ли завершится в ближайшие месяцы. Тем не менее, период относительно низкой статистической базы в данном сегменте подошел к концу, и уже с сентября влияние этого сектора на инфляцию будет не таким существенным.

В продовольственном сегменте удорожание мясных товаров, хлеба и мучных изделий в значительной степени нивелировали сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. В результате продуктовая дефляция в августе оказалась ниже, чем год назад. Уровень инфляции в сегменте за месяц вырос с 7,4% г/г до 7,7% г/г, но не превысил локального максимума, зафиксированного в июне (7,9% г/г).

Полагаем, что в сентябре продовольственная дефляция продолжится, хотя ее уровень может снова оказаться умеренным. В 4 квартале ждем снижения годового уровня продовольственной инфляции за счет постепенного усиления влияния высокой статистической базы и мер властей по контролю за ситуацией на рынке продовольствия. Снижение продовольственной инфляции должно стать главным фактором ценовой стабилизации до конца года.

Минимальное влияние на инфляцию в августе оказал рост цен на услуги населению. Динамика пока развивается в соответствии с сезонным фактором. Тем не менее, с учетом общей инфляционной ситуации в экономике маловероятно, что в дальнейшем мы увидим дефляцию в сегменте. Скорее всего, в ближайшие месяцы годовой уровень индекса цен на услуги возобновит рост и незначительно усилит влияние на инфляцию (пока индекс стабилизировался на уровне 3,8% г/г).

ПАО «Промсвязьбанк»