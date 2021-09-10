ИАЦ «Альпари»: В четверг на рынок вернулись «медведи»

Российский фондовый рынок в четверг снизился. Индекс МосБиржи ушел под 4000 пунктов и может двигаться в диапазоне 3980-4010 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1723 пунктов и способен закрепиться в коридоре 1720-1735 пунктов.

В минус ушли акции компаний металлургического сектора. Среди первых — фаворит последних дней «Мечел», где бумага явно нуждается в коррекции из-за высочайшей перекупленности. Акции могут консолидироваться около 150 руб., но коррекционный импульс вполне может увести и в область 130-140 руб. Фундаментальная поддержка у бумаги остаётся и никуда не денется.

Под давлением оказались одновременно и акции ММК, НЛМК и «Полиметалла». В положительной зоне удалось удержаться бумагам «Полюс Золота», хотя сам драгметалл выглядит не очень.

Зато расписки TCS после трех дней снижения вышли в плюс и восстанавливаются к 6770 руб. Ближайшее сопротивление проходит по 6896 руб., и если бумага закрепится выше, рынок может двинуться к 7000 руб.

Доллар США сегодня вечером снижается и торгуется по 72,92 руб. — снова и снова бакс пробивает планку в 73,00 то в одну, то в другую сторону, но далеко от нее все равно не отходит. Краткосрочно, доллар может двигаться в диапазоне 72,50-73,50 руб. Евро стоит 86,22 руб., он все ближе к нижней границе среднесрочного диапазона 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»