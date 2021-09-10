Анна Кузнецова, РСХБ: приток розничных инвесторов на российский рынок будет способствовать развитию рынка облигаций эмитентов АПК

Структура инвесторов на российском рынке облигаций изменилась с массовым приходом на рынок физических лиц: их доля в первичных размещениях корпоративных и биржевых облигаций по итогам 1 полугодия 2021 года составила 28% (в 2020 г.- 18%). Риск-аппетит розничных инвесторов будет и в дальнейшем способствовать успешному выходу на рынок облигаций, в том числе компаний агропромышленного комплекса. Такое мнение выразила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова в рамках Московского финансового форума, состоявшегося 8 сентября в Москве.

Московский финансовый форум ̶ уникальная площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на поиске лучших решений в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Ключевая тема МФФ-2021 - «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире». Среди актуальных вопросов — возможности и методы стимулирования инвестиционной активности в России.

«Риск-аппетит розничных инвесторов способствует успешному выходу на рынок облигаций эмитентов 2-3 эшелона, например, таких как МаксимаТелеком и Русская Аквакультура, в выпусках которых физические лица выступили ключевой категорией (их доля превысила 50%). РСХБ как организатор при размещении ориентирует эмитентов-дебютантов на максимально полное раскрытие информации, в том числе о рисках, и формирование оптимальных ковенантных пакетов, защищающих права инвесторов», - отметила Кузнецова.

По мнению Кузнецовой дальнейший приток розничных инвесторов на российский рынок будет способствовать развитию рынка облигаций эмитентов АПК.

«В текущий момент эмитенты АПК по объему в обращении занимают менее 1% всего рынка корпоративных облигаций и занимают небольшую долю в портфелях, таким образом, новые выпуски предоставляют инвесторам возможность диверсификации. При этом эмитенты сектора АПК, как правило, - это узнаваемые бренды, такие как Мираторг, Черкизово, Русская Аквакультура, что повышает их популярность среди розничных инвесторов. Такие эмитенты предлагают привлекательную доходность по сравнению с банковскими депозитами и эмитентами 1 эшелона», - отмечает Кузнецова.

Как отмечает Кузнецова, спрос розничных инвесторов также может поспособствовать успешному размещению на российском рынке эмитентов из СНГ, чье появление позволит диверсифицировать страновые и валютные риски. К примеру, в дебютном выпуске Ритейл Бел Финанс (Республика Беларусь) доля розничных инвесторов превысила 20%.