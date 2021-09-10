ПСБ: В четверг консолидация ОФЗ продолжилась в преддверии решения Банка России по ставке

На фоне ожидания повышения ключевой ставки на 25-50 б.п. доходности коротких госбумаг (1 год) выросли еще на 2 б.п. – до 6,86% годовых, длинных 10-летних бумаг, напротив, скорректировалась вниз на 2 б.п. – до 7,01% годовых, что сделало кривую еще более плоской.

Мы также на ближайшем заседании ждем повышения ставки ЦБ на 25-50 б.п. (зависит от тактики регулятора: возможно упреждающее повышение ставки сразу на 50 б.п.), по итогам года сохраняем наш прогноз на уровне 7%.

Считаем, что ЦБ завершит цикл повышения ставки на данном уровне и перейдет к ее снижению во 2 п/г 2022 г. (ждем прохождения пика по инфляции в сентябре-октябре; по итогам года ожидаем ее замедления до ~6%). Стратегически, это позитивно для длинных ОФЗ – рекомендуем их накапливать от 7% годовых. Дополнительным позитивным фактором для котировок ОФЗ являются умеренные объемы программы заимствований – до конца году Минфину необходимо привлечь всего 0,5 трлн. руб.

Краткосрочно реакция долгового рынка во многом будет зависеть от риторики регулятора – при повышении ставки до 7% и мягком/нейтральном сигнале не исключаем увидеть покупки на длинном конце кривой ОФЗ.

ПАО "Промсвязьбанк"