ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня вернется в зону 4000-4050 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг на глобальных рынках сохранялись коррекционные настроения. Индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял еще 1%, отступив к отметке 1300 пунктов и растеряв рост с начала месяца: отскок турецкого и бразильского рынков не смог компенсировать сильные потери рынков Китая и ЮАР. Развитые рынки, по индексу MSCI World (-0,3%), снизились третий день подряд ввиду усиления фиксации прибыли на рынке США, в акциях технологических компаний. Поддержали консервативный настрой американских инвесторов сохраняющиеся опасения по распространению «дельта»-штамма COVID-19, а также новые заявления представителей ФРС, настраивающие на неизбежность сворачивания регулятором стимулов в этом году. Причем М. Боуман заявила, что выступает за скорейшее начало сокращение программ выкупа, а глава ФРБ Антланты Р. Бостик сказал, что ФРС сделает это до конца года, хотя и предположил, что в этом месяце (заседание состоится, напомним, 21-22 сентября) регулятор все-таки такое решение не примет. Недельные данные по числу заявок на пособия по безработице в Штатах оказались хорошими, также настраивая участников рынка на, скорее, более раннее ужесточение политики ФРС: число первичных заявок составило 310 тыс., что является постковидным минимумом. Впрочем, эта статистика поддержала и экономические ожидания, смягчив коррекционные настроения. Отметим, что и заседание ЕЦБ в целом не содержало заметного негатива. Регулятор ожидаемо сохранил свою политику, и, хотя и сообщил о начале сокращения интенсивности антикризисной программы выкупа активов (РЕРР) с октября, подтвердил свою готовность наращивать поддержку, если это будет необходимо. Да и глава ЕЦБ К. Лаггард подтвердила, что на самом деле о сворачивании стимулов речи пока не идет. Позволив участникам рынка ожидать осторожности в ужесточении и от ФРС.

В результате в пятницу утром ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась. Так, азиатские рынки подрастают, повышаются фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на склонность инвесторов к покупкам в последний день недели. Растущая динамика преобладает и на товарных рынках. Мы ждем, что мировые рынки сегодня будут восстанавливать свои позиции.

По итогам четверг индекс МосБиржи все-таки опустился ниже 4000 пунктов, потеряв 0,6%. Ухудшение внешнего фона привело к волне фиксации прибыли в наиболее ликвидных бумагах: индекс МосБиржи10 снизился на 1%, ведомый откатом «фишек» нефтегазового (Роснефть: -2,5%; ЛУКОЙЛ: -1,1%) и финансового (Сбьербанк: -1,7%; ВТБ: -2,5%) секторов, а также заметным снижением акций горнодобывающих и металлургических компаний. Так, в аутсайдерах оказались акции сталелитейной отрасли во главе с НЛМК (-4,2%), продолживших падать после дивидендной «отсечки», и Полиметалл (-3,2%), также начавший торговаться без учета промежуточных дивидендов. Отдельно отметим откат перегретых РУСАЛА (-2,6%) и Мечела (-3,4%). Из прочих ликвидных бумаг сильные потери понесли Интер РАО (-3,4%) и АФК Система (-3,0%), а также испытавшие постдивидендный разрыв акции Русагро (-3,6%). Из растущих идей отметим, пожалуй, лишь отскочившие от уровня 2,4 руб. Мосэнерго (+1,9%) и продолживший восхождение НМТП (+1,1%). Сегодня, учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4000 пунктов. Рассчитываем, на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также что сегодняшнее решение Банка России по повышению ключевой ставки окажет поддержку российскому рынку акций.

ПАО "Промсвязьбанк"