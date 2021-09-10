ИАЦ «Альпари»: Рубль подорожал к доллару на утренней сессии

В понедельник, 9 сентября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,24%, до 72,97 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 86,30 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,22%, до 100,75 руб. на фоне укрепления «британца» на валютном рынке.

Рубль подорожал к доллару на фоне повышенного спроса на рисковые активы, а также в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки.

Индекс доллара перешел в коррекционную фазу после двухдневного роста. На фоне снижения доходности 10-летних облигаций начался рост по основным валютам, включая рубль.

Снижение цен на нефть рынок проиграл. По итогам дня цена на нефть упала на 2,01%, до $70,85 за баррель. Нефть подешевела из-за сообщения о планах Китая поставить нефть из резервов для ослабления высоких цен.

В пятницу, 10 сентября, на торгах в Азии нефть и основные валюты торгуются в плюсе. С открытия утренней сессии курс доллара снижался до 72,82 руб. На таких условиях рублю можно возвращаться к уровню 72,65 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»