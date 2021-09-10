«Фридом Финанс»: В фокусе внимания инвесторов — заседание ЦБ РФ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи закрылся ниже психологически значимой отметки 4000 пунктов. В лидерах роста оставались акции Белона (BLNG 15,80, +22,39%). В аутсайдерах вновь были бумаги ОВК (UWGN 114,7, -9,26%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. После публикации данных по инфляции шансов на сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне крайне мало. По всей видимости, регулятор будет выбирать между ее повышением на один или сразу на два шага — до 6,5% (в соответствии с нашим прогнозом) или даже до 7% годовых. Переход к жесткой ДКП может привести к замедлению роста в потребительском секторе, кредитовании и на рынке ипотеки. В то же время высокие цены на сырье избавляют ЦБ от необходимости защищать рубль повышением ставки. Излишне жесткая политика в условиях ожидания снижения инфляции может привести и к спекулятивному притоку средств от нерезидентов и из других источников в ОФЗ, что вызовет укрепление рубля.

Биржевая цена на газ в Европе достигла $700 за тыс. куб. м. На розничных рынках нет потрясений. По сути, основные расходы ложатся на крупных промышленных потребителей, в том числе на транспорт. Некоторые источники связывают ситуацию со сбытовой политикой Газпрома. Однако, на наш взгляд, основная причина — низкие запасы в ПХГ (менее 70% от нормы). На их пополнение остается несколько недель, поэтому с высокой вероятностью цены в это время будут оставаться высокими. Мы полагаем, что эффект высоких цен в доходах экспортеров на этот год уже в значительной степени отыгран, а на первое место выходят общерыночные факторы.

Ozon (OZON 3 650, -3,17%), спек. покупка, цель: 4 300 руб. Компания запустит совместный с ГК Эталон (ETLN 125,30, -0,10%) проект онлайн-продаж недвижимости.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3980–4020 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,50.