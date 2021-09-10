ПСБ: Мы ждем, что мировые рынки в пятницу будут восстанавливать свои позиции

Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на рынке FX, однако полагаем, что к концу дня пара долл./руб. будет тяготеть к нижней границе нашего целевого диапазона 72,5–74,5 рубля за доллар

Учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс МосБиржи попытается вернуться выше 4000 пунктов. Рассчитываем на оживление спроса на «голубые фишки»

Краткосрочно реакция долгового рынка во многом будет зависеть от риторики Банка России по ключевой ставке. Стратегически привлекательность длинных ОФЗ сохраняется

Группа компаний «Киевская площадь» приобрела долю в застройщике «Самолет» - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Приобретая долю в компании Самолет, Киевская площадь становится акционером бизнеса, который демонстрирует стремительный рост, увеличивая акционерную стоимость. Котировки акций Самолета с начала 2021 года выросли более чем в 4 раза, отражая ожидания реализации стратегии роста бизнеса и кратного увеличения прибыли в ближайшие несколько лет. Положительное влияние на темпы развития бизнеса Самолета могут оказать компетенции Киевской площади, придав компании импульс в росте, в частности, благодаря реализации новых проектов в секторе коммерческой недвижимости.

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