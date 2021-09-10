Росбанк: Индексы отступили от рекордов, но фьючерсы настроены на умеренный рост

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы отступили от рекордов, но фьючерсы настроены на умеренный рост. В США S&P 500 снизился на 0.5%, в Европе Stoxx 600 изменился слабо. Китайские акции торгуются в плюсе (Hang Seng +1.5%), благодаря восстановительной динамике ИТ-сектора.

Базовые ставки: В США доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1.31% годовых (-2 бп). При этом рост инфляционных ожиданий в составе 10-летки продолжился – на текущий момент средняя ожидаемая инфляция достигла 2.39% (+5 бп с начала недели).

Сырьевой рынок: Нефть Brent вернулась выше отметки $72/барр. после коррекции (-1.5%) в четверг на фоне заявления КНР о планах выставить на аукцион нефть из государственных резервов для поддержки производства в условиях роста сырьевых цен. Вчера сильные недельные данные по рынку труда в США поддержали рост американского доллара — на этом фоне золото протестировало отметку $1785/тр. унц., однако быстро вернулось выше планки $1800/тр. унц. сегодня утром.

Мировые валюты: Евро-доллар остается в диапазоне 1.1800-1.1840 после подведения итогов заседания ЕЦБ, на котором была допущена возможность умеренного замедления темпов покупки активов в рамках антикризисной программы PEPP. На этом усилении «ястребиной» риторики преимущество евро оказалось лишь номинальным, что позволило индексу доллара DXY удерживать уровни около 92.5 п.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль сохранил положительный настрой. Пара доллар-рубль без труда преодолела сопротивление отметки 73.0 во второй половине вчерашней сессии и сегодня стартовала от уровней 72.70-72.80. В сравнении с конкурентными парами вчерашний раунд укрепления (+0.5% против американской валюты) выглядит довольно уверенным. Конкуренцию ему может составить лишь южноафриканский ранд (+0.9%), тогда как бразильский реал и турецкая лира отметились коррекцией на 2.1% и 1.1%, соответственно.

Динамика рубля в полной мере отражает позитивное развитие в трех наиболее значимых для него областях. Во-первых, устойчивые цены на сырьевых рынках и повышенный спрос на экспортную продукцию поддерживают устойчивый приток валюты по текущему счету. Банк России вчера представил предварительную оценку платежного баланса за январь-август, согласно которой профицит текущего счета составил $69.7 млрд против $25.3 млрд годом ранее, а отток капитала ограничился объемом $51.1 млрд. Во-вторых, внешние рынки достигли определенного спокойствия в ожидании решения ФРС касательно программы стимулов. Доллар США приостановил рост относительно валют развитых и развивающихся стран. При этом дополнительную поддержку рублю в моменте оказали ожидания очередного повышения ключевой ставки Банком России, что может придать дополнительный позитивный оттенок для стратегий carry trade. В довершение, геополитический фон продолжает радовать поступательным улучшением в свете заявления Газпрома о завершении строительства Северного Потока 2 и сообщений о развитии диалога между США и Россией по ряду стратегических вопросов.

В ожидании сохранения аппетита инвесторов к риску до следующего заседания ФРС (22 сентября), мы полагаем, что рублю удастся развить позитивный настрой в направлении 72.0-72.5 против доллара США.