«Фридом Финанс»: Тон торгам задают пессимисты

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 сентября на американских фондовых площадках вновь завершились в минусе. Индекс S&P 500 снизился на 0,46%, до 4493 пунктов. Dow Jones потерял 0,43%, а Nasdaq – 0,25%. Слабый рост показали финансовый (+0,25%), энергетический (+0,12%) и сырьевой (+0,07%) сектора. В аутсайдерах оказались представители сферы недвижимости (-2,12%) и здравоохранения (-1,17%).

· Rocket Lab USA (RKLB: +37,3%) объявила о заключении сделки по запуску группы из 25 спутников IoT для французской компании Kinéis.

· Ретейлер Torrid Holdings (CURV: +32,4%) отчитался лучше ожиданий аналитиков и представил сильные прогнозы на следующий квартал.

· Квартальные результаты поставщика базы данных для корпоративных приложений Couchbase (BASE: -19,3%) огорчили инвесторов: хотя его выручка оказалась чуть выше ожиданий, EPS недотянула до консенсуса.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.

На фондовом рынке США продолжают царить пессимистичные настроения. Главным образом они вызваны опасениями по поводу замедления экономики и перспективами сокращения QE. Кроме того, у инвесторов вызывают беспокойство предстоящие обсуждения законодателями нового потолка госдолга и программы экономических стимулов объемом $3,5 трлн.

Число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю обновило минимум марта 2020 года и составило 310 тыс. при консенсусе 340 тыс. Последние данные о количестве открытых вакансий отражают высокий спрос на рабочую силу. Состояние рынка труда остается одним из двух определяющих факторов для ФРС при принятии решения о сроках и параметрах сокращения QE. Инвестсообщество продолжает считать, что на одном из ближайших заседаний FOMC будет объявлено о сокращении покупок активов на $15 млрд в месяц начиная с декабря текущего или с первого квартала 2022 года.

· Азиатские фондовые площадки завершили торги 10 сентября на положительной территории. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,91%, китайский CSI 300 прибавил 0,88%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,25%. EuroStoxx 50 растет на 0,44%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,30%. Цена на фьючерс Brent поднимается выше $72 за баррель. Золото движется к $1802 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4460–4510 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за август. Рынок ожидает замедления роста показателя до 0,6% м/м с 1% м/м в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance находится на уровне 61 пункта, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу замедления экономики и предстоящего сокращения QE.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Линия MACD находится ниже сигнальной линии, негативно влияя на настроения покупателей. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, которая выступает ближайшим уровнем поддержки.