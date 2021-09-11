Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 4 210,4800 руб/1 г золота и 56,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 210,4800 руб.

1 грамм серебра - 56,2000 руб.

1 грамм платины - 2 308,8799 руб.

1 грамм палладия - 5 183,8599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6601 р. (0,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2999 р. (0,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 117,9798 р. (2,23%) . dims

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