ПСБ: В пятницу наблюдалась повышенная волатильность котировок ОФЗ

На повышении ставки на 25 б.п. доходности госбумаг снизились на 4-6 б.п., однако после достаточно жестких комментариев главы ЦБ на пресс-конференции вернулись обратно. По итогам недели доходность 5-летних ОФЗ составила 6,93 б.п. (+5 б.п. за неделю), 10-летних – 7,01% годовых (+1 б.п.).

На пресс-конференции Э. Набиулина несколько раз указала на возможность нескольких шагов по повышению ключевой ставки в краткосрочной перспективе, отметив, что о снижении ставки в 2022 г. думать преждевременно. Регулятор опасается продолжительного удержания инфляции на высоком уровне, а во второй половине 2022 г. есть опасения негативного влияния на финрынки от ужесточения монетарной политики ФРС.

И мы также указываем на значительную неопределенность краткосрочного инфляционного тренда. Тем не менее, вероятность более мягкого развития ситуации пока остается выше - более осторожные действия ЦБ, по сравнению с ожиданиями рынка (+50 б.п. в пятницу) является косвенным подтверждением неуверенности регулятора в реализации жесткого сценария.

Сохраняем наш прогноз по завершению цикла повышения ставки на уровне 7% годовых; по-прежнему смотрим умеренно позитивно на длинные ОФЗ.

ПАО "Промсвязьбанк"