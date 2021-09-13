«Фридом Финанс»: Повышение ключевой ставки защитит банки

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше психологически значимой отметки 4000 пунктов. Лидерами роста в отсутствие новостей стали акции Самолета (SMLT 4 673,8, +6,94%). Хуже рынка вновь выглядели бумаги ОВК (UWGN 109, -4,97%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,50–73,50.

Банк России поднял ключевую ставку до 6,75%. Такое повышение укладывается в рамки ожиданий участников рынка, поэтому оно не вызвало острой реакции инвестсообщества. Фактически пересмотр ставки вверх на 0,25 п.п. отражает динамику инфляции. По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, повышение ставки защищает банки на фоне сокращения депозитной базы, вызванного перетоком средств на фондовый рынок. Ставки по кредитам и депозитам на розничном рынке до конца года, по всей видимости, существенно не изменятся (прирост не превысит 0,4 п.п.). Таким образом, деньги не стали для банков заметно дороже, а уровень просроченной задолженности остается низким. Гораздо более существенным для рынка стало заявление ЦБ о том, что он не исключает возможности повышения ключевой ставки до уровня более 7% в текущем году: это может произойти при ускорении инфляции. Однако регулятор постарается удержать ставку в рамках нейтральной монетарной политики, при которой она примерно соответствует инфляции. По всей видимости, быстрого снижения темпов роста цен ждать не стоит и инвесторам в данной ситуации следует присмотреться к ОФЗ с индексируемым (по уровню инфляции) купоном или номиналом. «Длинные» ОФЗ, доходность которых сейчас составляет около 7%, менее выгодны из-за риска снижения их стоимости при дальнейшем повышении ставки.

Ростелеком (RTKM 93,16, -0,05%), спек. покупка, цель: 99 руб. В настоящий момент акции скорректировались в область годового минимума, однако техническая картина и значительный фундаментальный потенциал свидетельствуют о том, что бумаги могут продемонстрировать сильную позитивную динамику. При достижении трагета в 99 руб. цель на среднесрочном горизонте: 128 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3980–4020 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,50.