Росбанк: Настроения в акциях остаются умеренно негативными

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Настроения в акциях остаются умеренно негативными. Западные индексы продолжили коррекцию в пятницу в связи с ожиданиями замедления экономической динамики в 3к’21 — S&P 500 -0.8%, Stoxx 600 -0.3%. В Азии инвесторы обеспокоены намерением китайских властей о разделе платежного сервиса Alipay — на этом фоне акции ИТ-компаний теряют поддержку и тянут вниз индекс Hang Seng (теряет около 2.0% сегодня утром).

Базовые ставки: В США доходность UST’10 держится вблизи 1.33% годовых (+2 бп). До заседания ФРС (22 сентября) участники рынка получат возможность отразить в доходностях оценку потребительской инфляции в августе (вторник). Аналитики SG ожидают небольшого замедления августовского показателя инфляции в США до 0.4% м/м - 5.3% г/г (vs 0.5% м/м – 5.4% г/г в июле) — это может повлиять на риторику регулятора касательно процентных ставок, но вряд ли изменит сигналы о начале сворачивания количественных стимулов до конца текущего года.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent превысила $73/барр. по мере постепенного восстановления работы добывающих мощностей в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикации ежемесячного доклада ОПЕК+ с обновлением прогнозов по сырьевому спросу с оглядкой на риски пандемии. Золото вернулось в интервал $1785-1795/тр. унц. на фоне роста доллара США и долларовых ставок.

Мировые валюты: Пара евро-доллар пикирует вниз к 1.1780 в начале этой недели. Индекс доллара DXY, напротив, возвращается к отметке 93.0 пунктов (92.8 п, +0.3%) на фоне ухудшения глобальных рисковых настроений из-за угроз «дельта» штамма. Помимо этого, важным фактором в поддержку доллара остается усиление позиции «ястребов» в ФРС США после довольно сдержанного комментария Дж.Пауэлла в Джексон Хоул в конце августа.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Банк России сохранил обеспокоенность инфляцией, но снизил темп повышения ключевой ставки. По итогам прошедшего в пятницу заседания выбором регулятора стало повышение ключевой ставки на 25 бп до 6.75% годовых. Первым впечатлением от пресс-релиза стало достижение Банком России оптимального уровня ставки, при котором возврат к сбалансированной траектории роста экономики будет способствовать сдерживанию инфляционных процессов. Смена ориентира на перспективу последующих заседаний имела похожий оттенок: в отличие от июньского и июльского пресс-релиза, когда речь шла об «оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки», сентябрьский документ «допускает возможность дальнейших повышений». Согласно практике регулятора, подобный переход сигнализирует (но не обязывает) о снижении темпа подстройки ключевой ставки, а также повышает вероятность взятия паузы в цикле ужесточения процентной политики.

Тем не менее, детали пресс-релиза насторожили формулировкой о «значимом» смещении баланса рисков в сторону проинфляционных. Это означает, что внимание к инфляционной траектории в сентябре и начале октября будет повышенным, а любые значимые отклонения от ожидаемой траектории (будь то по причине внутренних или внешних факторов) могут вновь вернуть вопрос о повышении ставки в политическую повестку. Как показала практика августа, для подобного перехода может оказаться достаточным 0.2-0.3 пп к месячной инфляции, накопленных сверх минимально оправданных сезоном уровней. В моменте мы видим низкую вероятность подобного сценария, но все потенциальные шоки мировой и внутренней экономики на этапе восстановления просчитать невозможно на практике, поэтому допускаем повышение ставки до 7.0% до конца 2021 года.

Оставшиеся сомнения разрешила пресс-конференция Э.Набиуллиной. Помимо довольно выраженного смещения комментария в сторону проинфляционных рисков, глава Банка России подтвердила «жесткость» ориентира процентной политики. По ее словам, возврат инфляции к целевому уровню при определенных сценариях может потребовать «не одно» повышение ключевой ставки, при этом регулятор готов двигаться «стандартными шагами». На наш взгляд, это означает (но не обязывает) переход к тонкой настройке процентной политики с темпом в 25 бп на ближайших заседаниях. Необходимость повышения ставки не предопределена и будет зависеть от поступающих данных.

Валютный рынок: Рубль ослабил хватку после заседания Банка России. Помимо ухудшения рисковых настроений на глобальном валютном рынке к концу прошлой недели, важным событием пятницы стало решение Банка России. Риторика о возможности продолжения цикла ужесточения ДКП поставила рубль в замешательство — с одной стороны, идеи для carry trade наращивают потенциал, с другой — момент разворота цикла ставок под вопросом, и можно дождаться более выгодных уровней. В результате, рубль растерял часть позиций, показав ослабление против доллара на 0.5% н/н (USD/RUB 73.2) и сохранил относительный паритет с евро (86.4, -0.1% н/н).

Относительно других валют развивающихся стран рубль оказался в середине «турнирной таблицы». Первые строки вторую неделю подряд занимает южноафриканский рэнд +0.7% н/н. Бразильский реал показал результат слабее рубля (-1.0% н/н), а аутсайдером на этот раз стала турецкая лира (-1.7% н/н против доллара США).

Текущая неделя сохраняет шансы для возврата рубля к более крепким уровням, благодаря дорожающим нефтяным котировкам Brent (диапазон $72-74/барр), а также началу подготовки к сентябрьским налоговым выплатам корпораций. Риск-фактором остается глобальный разворот в пользу доллара США из-за ожиданий более быстрого ужесточения риторики ФРС перед решением по ставке в конце сентября. В этом контексте на этой неделе мы ожидаем увидеть пару USD/RUB в интервале 72.50-73.30, а EUR/RUB – в интервале 85.5-86.7.