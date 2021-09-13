«Открытие»: Индекс МосБиржи вновь будет отстаивать уровень 4000 пунктов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы снижаются, но во многом это локальные истории. Нефть и алюминий продолжают дорожать, хотя прочие промышленные металлы в минусе.

· Индекс доллара растёт в пределах 0,2%. Однако рубль на утренних торгах пытается укрепляться, ориентируясь на нефть.

· Индекс МосБиржи вновь будет отстаивать уровень 4000 пунктов. Дорожающие нефть и алюминий могут сформировать положительную динамику рынка в начале дня

Итоги прошлой недели

На прошлой неделе индекс МосБиржи вырос с 4001,70 п. до 4002,66 п., а РТС снизился с 1734,16 п. до 1725,25 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1879 до $1,1812. Пара USD-RUB поднялась с 72,72 до 73,17, а EUR-RUB с 86,40 до 86,45. Нефть Brent подорожала за неделю с $72,61 до $72,92 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1833,7 до $1792,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 998,52 тонн до 998,17 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4535,43 п. до 4458,58 п.

Прошедшая неделя показала, что традиции сохраняются. Как правило, сентябрь это слабый месяц для рынков. В Morgan Stanley допускают, что до конца года американский рынок может упасть на 15%. В ЕЦБ озвучили план снижения агрессивности в скупке активов в рамках программы экстренного финансирования в период пандемии. Представители ФРС продолжают говорить о начале сокращения скупки облигаций. Инфляция цен производителей США продолжила расти и это может говорить о том, что рост цен всё больше начинает быть долгосрочным явлением, а не краткосрочным всплеском. Ураган Ида привёл к весьма сильным разрушениям нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе. Потери американской нефтедобычи уже превышают 24 млн бар. Поэтому цены на нефть удерживаются от какого-либо снижения. В России Центробанк повысил ставку на 25 базисных пункта до 6,75%, отреагировав на продолжающийся разогрев инфляции. Впереди новая неделя и очередные статистические отчёты за август.

Китай в понедельник опубликует данные по банковскому кредитованию, которое начало замедляться в последнее время. Днём ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку с прогнозами. Вечером в США выйдет отчёт исполнения федерального бюджета за август. В России «Детский Мир» проведёт брифинг для инвесторов.

Австралия во вторник публикует данные по ценам на жильё. Далее Великобритания может сообщить о падении безработицы до 4,6% в июле с 4,7% в июне. В США в этот день публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Япония в среду сообщит о динамике машиностроительных заказов. Ожидается, что базовые заказы могли увеличиться за июль на 3,1%. В Китае большой пакет статистики, включая цены на жильё, промышленное производство и розничные продажи. Ожидается, что в августе рост промышленного производства замедлился до 5,8% с 6,4% в июле, а розничных продаж до 7,1% с 8,5%. Инфляция в Великобритании могла ускориться до 2,9% в августе с 2,0% в июле. В еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. В США цены импорта и экспорта в августе, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что Empire State Index снизится до 18,0 п. с 18,3 п. в августе. Промышленное производство в США могло расшириться на 0,5% за август. Вечером выйдет еженедельный отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России бумаги ТМК торгуются последний день с дивидендами 17,71 руб на акцию.

Новая Зеландия уточнит в четверг данные по ВВП за II квартал. Япония сообщит динамику экспорта и импорта за август. Ожидается, что импорт вырос на 40%, а экспорт на 34% в годовом выражении. Безработица в Австралии могла увеличиться в августе до 4,9% с 4,6% в июле. Днём в еврозоне выйдет статистика торгового баланса за июль. В США большой пакет статистики. Сначала выйдут данные по первичным обращениям. Затем индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться до 19,0 п. в сентябре с 19,4 п. в августе. Розничные продажи в США могли упасть за август на 1,0%. В России бумаги «Казаньоргсинтез» торгуются последний день с дивидендами 5,745 руб на акцию, а НКНХ с 9,538 руб на акцию.

Великобритания в пятницу сообщит о динамике розничных продаж за август. В еврозоне днём уточнят инфляцию за август, но изменения первоначальной оценки 3,0% не ожидается. В США предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за сентябрь. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России последний день торговли с дивидендами 4 руб на акцию «Русской Аквакультуры».

Власти КНР продолжают наводить порядок в интернет-индустрии

Азиатские рынки вновь снижаются. Коронавирус, инициативы китайских властей и общее неприятие риска оказывают давление на рынки.

· В Китае банки выдали в августе 1,22 трлн юаней в новых кредитах. Это рост по сравнению с июлем, но экономисты ожидали большего. Власти в Пекине продолжают работу по наведению порядка в интернет индустрии. Крупнейшим компаниям предписывается отказаться от практик по блокировке ссылок на сайты конкурентов в приложениях, а также от санкций к сотрудникам. Власти также намерены разделить бизнес Alipay на платёжный и кредитный. Акции застройщика Soho потеряли более трети в цене после отказа Blackstone от поглощения. В бумагах производителей электромобилей также распродажи на заявлениях властей о необходимости консолидации в отрасли.

· Японский рынок также был под давлением. Распродажи коснулись автомобилестроителей после заявления Toyota о планах сокращения производства на 300-400 тыс. автомобилей до конца года из-за дефицита полупроводников. Бумаги нефтяников и угольщиков, напротив, были среди растущих историй благодаря повышению цен на их продукцию.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 30345,31 п. (-0,12%),

· Hang Seng - 25580,57 п. (-2,39%),

· Shanghai Composite - 3704,38 п. (+0,03%).

Проблемы нефтедобычи в Мексиканском заливе остаются главным аргументом нефтяных оптимистов

Нефть торгуется в плюсе на фоне потерь производства в Мексиканском заливе.

· Восстановление производства нефти после урагана Ида происходит медленней, чем восстановление нефтепереработки в штате Луизиана. От 60% до 75% нефтедобывающей инфраструктуры в американском секторе Мексиканского залива находятся в процессе ремонта. Меж тем новый тропический шторм Николас приближается к побережью Техаса, но также может принести сильные ливни и ветер на побережье Луизианы.

· Власти КНР планируют разместить информацию об аукционах по продаже нефти из стратегических резервов. Однако многие на рынке считают, что это скорее психологический фактор сдерживания роста цен, чем реальное влияние на объёмы предложения.

· В США отчёт Baker Hughes показал, что за прошлую неделю число активных нефтяных буровых выросло на 7 единиц до 401 штук.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $73,31 (+0,53%),

· WTI - $70,11 (+0,56%),

· Алюминий - $2991 (+2,29%),

· Золото - $1794,8 (+0,15%),

· Медь - $9816,12 (+0,01%),

· Никель - $20235 (-0,77%).