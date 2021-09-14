ПСБ: Ралли цен на газ

Цены на газ продолжают раллировать, обновляя пиковые уровни, причем как в Европе, так и в Азии. Мы ждем сохранения повышенных цен на газ как минимум до весны 2022 г. На этом фоне очевидными бенефициарами выступают Газпром и НОВАТЭК.

Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и спотовый контракт на СПГ в Азии торгуются выше, чем 700 долл./1 тыс.куб.м (данные указаны по состоянию на вечер 10.09.2021). В целом, с начала года цены на газ и в Европе, и Азии выросли в 3 раза.

Аномально высокий уровень цен на газ, по нашему мнению, сохранится как минимум до весны 2022 г. В пользу этого также свидетельствует и форвардная кривая, где контанго в Европе сохраняется до начала 2022 г., а в Азии – до марта 2022 г.

Наблюдаемый взрывной рост цен – это с одной стороны, отскок от «низкой» базы 2020 г., когда газ в Европе опускался до 56 долл./1 тыс. куб.м вследствие падения спроса. С другой стороны, это следствие изменение баланса рынка. Так, в 2020 г. предложение газа сокращалось, равно как и спрос, но уровень запасов в ПХГ Европы держался на высоком уровне. Однако аномально холодная зима начала 2021 г. спровоцировала резкий рост потребления газа, что привело к опустошению хранилищ в Европе. При этом дополнительное предложение газа (сжиженного природного газа) еще в конце 2020 г. развернулось в сторону премиального азиатского рынка, где спрос восстанавливался быстрее, чем в Европе. Также определенную роль в ценовом скачке сыграли перебои с поставками газа из-за ремонта трубопровода Ямал-Европа и отсутствие дополнительных поставок через украинскую ГТС. В итоге, Европа весь этот год проводит в состоянии дефицита газа, что и провоцирует рост цен.

В Азии же цены на газ традиционно выше, плюс ситуация также усугублялась климатическим фактором (аномальная жара увеличивала спрос на электроэнергию для охлаждения воздуха) и повышенным спросом со стороны химической промышленности и производителей удобрений.

В настоящее время хранилища в Европе заполнены на 69,7%, что заметно меньше традиционного для этого времени года уровня и даже ниже 5-летнего минимума. С учетом сохраняющегося дефицита предложения в зиму 2022 г. Европа, вероятно, вступит с низким уровнем запасов, соответственно, цены на газ останутся на высоких уровнях. Мы ориентируемся на 750 долл./1 тыс.куб.м в Азии и 700 долл./1 тыс.куб.м – в Европе (в среднем на 4 кв. 2021 г.).

На этом фоне мы выделяем Газпром и НОВАТЭК как компании-бенефициары растущих цен на газ и рекомендуем акции к покупке на среднесрочную перспективу. Наш ориентир по Газпрому составляет 395 руб./акцию, что помимо ценового фактора включает в себя и ожидания высоких дивидендов по итогам 2021 г. (более 30 руб./акцию, доходность около 11%). По НОВАТЭКу мы ориентируемся на 2290 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»