ИАЦ «Альпари»: Покупатели вернулись в хорошем настроении

На российском фондовом рынке в понедельник идут покупки — инвесторы вернулись к приобретениям, как только внешний фон выровнялся. Индекс МосБиржи вырос к 4039 пунктам и способен двигаться в диапазоне 4020-4050 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1749 пунктам и намерен торговаться в коридоре 1740-1760 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня отметились расписки Mail, а также бумаги «Новатэка» и «Роснефти». Неплохо выглядят бумаги «Магнита», которые закрепляются в высокоамплитудном диапазоне 5300-5450 руб. Активность внутри него очень высокая.

Среди фаворитов остался акции «Газпрома» на сильнейшем фундаментальном драйвере в виде завершения проекта «Северный поток-2». Кроме того, биржевые цены на газ сегодня обновили очередной рекорд, а, согласно ожиданиям некоторых из иностранных ивнестбанков, до конца зимы могут даже удвоиться. Ключевой фактор здесь — недозаполненность европейских газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона и активное восстановление потребления после пандемии.

Бумаги «Газпрома» готовы в ближайшее время обновить рекордный максимум на уровне 333 руб. и подняться в область 340 руб.

В акциях «Полюс Золота» продолжает развиваться нисходящий тренд с обновлением минимума на отметке 12905,50 руб. Бумагу отчетливо тянет вниз, новая цель продаж даже при условиях сильнейшей перепроданности может располагаться у 12850 руб.

Доллар США снижается и торгуется по 72,70 руб. «Американец» способен снижаться вплоть до 72,50 руб., где желающиме купить валюту будут его ловить. Евро пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона 86-88 руб. и спустился к 85,84 руб. Здесь могут наблюдаться продажи вплоть до 85,70.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»