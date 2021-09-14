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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Промсвязьбанка объемом 15 млрд руб.

9 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003Р-07 со сроком обращения 3 года.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 8,10-8,20% годовых, а объем выпуска – 10 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объем размещения до 15 млрд руб. и установить ставку купона 8,15%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Мы рады продолжению нашего плодотворного сотрудничества с Промсвязьбанком на долговых рынках капитала и отмечаем высокий спрос на облигации эмитента. В рамках сбора книги заявок совместно нам удалось обеспечить максимально широкую дистрибуцию облигаций как среди институциональных, так розничных инвесторов, а также увеличить объём размещения до 15 млрд руб., несмотря на сложные рыночные условия перед повышением ключевой ставки Банком России», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 14 сентября 2021 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором первичных размещений облигаций ПАО «Промсвязьбанк» объемом 15 млрд руб. в июне 2021 года и 10 млрд руб. в июне 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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