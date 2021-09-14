Комментарии «Открытие»: Американский рынок готов снять краткосрочную перепроданность Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Закрытие недели выше 4000 пунктов вновь отменило коррекцию Отечественный рынок начал новую неделю с заявки на закрепление выше 4000 пунктов по индексу МосБиржи. Прошлую неделю индекс смог завершить выше этого уровня, отменив попытку уйти на коррекцию. Позитив рынку предоставляет нефть, которая дорожает на фоне проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе, а также алюминий, который предпринял попытку штурма уровня $3000 за тонну на фоне сокращения производства в Китае и вероятных рисков поставок бокситов из Гвинеи. По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4022,30 п. (+0,49%), а РТС - 1738,09 п. (+0,74%). Бумаги «РусАл» дорожали более чем на 3%. Крайне благоприятная ситуация с ценами на алюминий повышает вероятность дивидендов по итогам 2021 года, хотя акционеры на собрании 9 сентября не одобрили выплаты за I полугодие. Также бумаги «Газпрома» всё ближе к рекордным дивидендам за 2021 год. Строительство «Северного потока 2» завершено, цены на газ в Европе крайне высокие, а ПХГ отстают от графика по заполняемости. На рынке уже поговаривают о штурме 400 рублей за акцию. В разрезе секторов лидирует химия и нефтехимия благодаря «Казаньоргсинтез», «Акрон» и «ФосАгро». Акции «Газпрома» также вносят свой вклад в рост сектора нефти и газа на 0,9%). В разрезе секторов лидирует химия и нефтехимия благодаря «Казаньоргсинтез», «Акрон» и «ФосАгро». Акции «Газпрома» также вносят свой вклад в рост сектора нефти и газа на 0,9%). Повышение ставки ЦБ РФ благотворно сказывается на курсе рубля Рубль укрепляет свои позиции. Решение ЦБ РФ повысить ставку на 25 базисных пункта до 6,75% повысило привлекательность российского долгового рынка. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5360 рублей. Ставки MosPrime выросли до 7,0% на день, до 7,13% на неделю и 7,22% на месяц. На Forex доллар заметно усиливался. DXY повышался на 0,3% и торговался вблизи 92,90 пунктов. Ускорение роста цен производителей США говорит о том, что всплеск инфляции может оказаться более длительным. Соответственно, от ФРС потребуется реагировать на ситуацию раньше, чем это предполагают на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью изданию Nikkei также заявил о том, что поддерживает идею начала сокращения покупки облигаций в текущем году. Wall Street Journal пишет, что в ФРС могут начать сокращение покупки уже в ноябре. На Forex доллар заметно усиливался. DXY повышался на 0,3% и торговался вблизи 92,90 пунктов. Ускорение роста цен производителей США говорит о том, что всплеск инфляции может оказаться более длительным. Соответственно, от ФРС потребуется реагировать на ситуацию раньше, чем это предполагают на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью изданию Nikkei также заявил о том, что поддерживает идею начала сокращения покупки облигаций в текущем году. Wall Street Journal пишет, что в ФРС могут начать сокращение покупки уже в ноябре. По состоянию на 15:15 мск: DXY – 92,84 (+0,28%),

USD-RUB – 72,91 (-0,36%),

EUR-RUB – 85,89 (-0,65%),

EUR-USD - $1,178 (-0,27%),

GBP-USD - $1,384 (+0,05%),

USD-JPY – 110,04 (+0,12%). Европейские индексы растут, но растёт и число пессимистов Европейские индексы торговались в плюсе. Очередные запросы властей КНР к интернет-компаниям рассматриваются больше в качестве локальной истории, включая новые требования по разделению финансовых услуг. Европейские инвесторы сосредоточились на секторах, которые выигрывают от более сильного экономического роста.

Основной вклад в повышение индексов вносили банки, нефтегазовые компании, застройщики и ресурсные компании. Европейский рынок в сравнении с американским выглядит достаточно дешёвым. Однако сентябрьский опрос рыночных настроений от Deutsche Bank показал рост ожиданий коррекции на 5%-10% до конца года. Коррекцию ждут около двух третей опрошенных. Европейские индексы торговались в плюсе. Очередные запросы властей КНР к интернет-компаниям рассматриваются больше в качестве локальной истории, включая новые требования по разделению финансовых услуг. Европейские инвесторы сосредоточились на секторах, которые выигрывают от более сильного экономического роста.Основной вклад в повышение индексов вносили банки, нефтегазовые компании, застройщики и ресурсные компании. Европейский рынок в сравнении с американским выглядит достаточно дешёвым. Однако сентябрьский опрос рыночных настроений от Deutsche Bank показал рост ожиданий коррекции на 5%-10% до конца года. Коррекцию ждут около двух третей опрошенных. По состоянию на 15:15 мск: FTSE 100 - 7083,82 п. (+0,78%),

DAX - 15769,66 п. (+1,02%),

CAC 40 - 6717,86 п. (+0,81%). ОПЕК повышает прогноз прироста спроса на 2022 год Нефть удерживается в плюсе из-за проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе. К вечеру воскресенья 48,6% потенциала добычи в американском секторе залива всё ещё находилось вне работы. Таким образом, потери в баррелях снизились до 0,88 млн в сутки.

В Минэнерго США полагают, что из-за ситуации после урагана Ида цены на нефть будут удерживаться вблизи текущих уровней до конца года. С одной стороны, дефицит поставок частично покрывается за счёт стратегических резервов, но это означает общее сокращение доступных объёмов.

Согласно очередному ежемесячному докладу ОПЕК, прогноз роста спроса в 2022 году повышен на 900 тыс. бар. до 4,2 млн бар. в сутки, К вечеру воскресенья 48,6% потенциала добычи в американском секторе залива всё ещё находилось вне работы. Таким образом, потери в баррелях снизились до 0,88 млн в сутки.В Минэнерго США полагают, что из-за ситуации после урагана Ида цены на нефть будут удерживаться вблизи текущих уровней до конца года. С одной стороны, дефицит поставок частично покрывается за счёт стратегических резервов, но это означает общее сокращение доступных объёмов.Согласно очередному ежемесячному докладу ОПЕК, прогноз роста спроса в 2022 году повышен на 900 тыс. бар. до 4,2 млн бар. в сутки, По состоянию на 15:15 мск: Brent - $73,43 (+0,70%),

WTI - $70,31 (+0,85%),

Алюминий - $2946,5 (+0,77%),

Золото - $1792,7 (+0,03%),

Медь - $9787,45 (-0,28%),

Никель - $19870 (-2,56%). Американский рынок готов снять краткосрочную перепроданность Фьючерсы на основные индексы США повышались почти синхронно на 0,55%. После преимущественно негативной динамики прошлой недели американский рынок готов скорректировать свои потери. Макроэкономических данных в понедельник нет, поэтому рынок может спокойно отыграть небольшую техническую перепроданность. Однако уже во вторник в США выйдет статистика по потребительской инфляции. Kansas City Southern заявляет, что Canadian Pacific Railway улучшила свое предложение по покупке в сравнении с предложением Canadian National Railway. У последней теперь есть ещё пять дней, дабы предоставить новое предложение. Акции железнодорожной компании дорожали более чем на 2%. Walt Disney планирует до конца года показывать свои новые фильмы сначала в кинотеатрах, а лишь после этого они станут доступны в рамках сервиса Disney+.

Epic Games планирует подать апелляцию на решение суда, который не признал App Store нелегальной монополией. Впрочем, тот же суд предписал Apple разрешить разработчикам принимать платежи не только через сервис Apple. Walt Disney планирует до конца года показывать свои новые фильмы сначала в кинотеатрах, а лишь после этого они станут доступны в рамках сервиса Disney+.Epic Games планирует подать апелляцию на решение суда, который не признал App Store нелегальной монополией. Впрочем, тот же суд предписал Apple разрешить разработчикам принимать платежи не только через сервис Apple. info4

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