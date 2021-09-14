«Фридом Финанс»: Неделя началась с роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи едва не обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции НОВАТЭКа (+3,74%). Хуже рынка при этом выглядели бумаги Fix Price (-3,75%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73 на фоне роста нефтяных котировок.

Нефть и газ толкают котировки наверх. Ввиду постепенного восстановления мировой экономики ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть на 2022-й, повысив его на 4,2 млн барр. в сутки. Котировки черного золота отреагировали ростом, хотя новость не является предвестником значительного дефицита на рынке: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу при необходимости. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему цена на газ на европейском рынке. Контракты с поставкой в октябре торгуются на уровне $62 / МВт*ч, что приблизительно соответствует $760 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены на газ могут сохраняться в течение нескольких месяцев, хотя многое будет зависеть от погодных условий. Пока цены вдвое ниже текущего уровня наблюдаются лишь в контрактах с поставкой во 2-м квартале 2022-го, и игроки спекулируют на том, что выручка газовых компаний, прежде всего НОВАТЭКа (+3,74%) и Газпрома (+1,40%), к этому моменту существенно вырастет.

Ожидаем смешанную динамику. На внешних рынках в фокусе презентация Apple и данные по инфляции в США. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3980–4020 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,50.