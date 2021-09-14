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ПСБ: Цены на нефть Brent продолжают подрастать при поддержке ураганов, но считаем это краткосрочным фактором

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent продолжают подрастать при поддержке новостей об угрозе формирования нового урагана, а также на фоне умеренно позитивного прогноза ОПЕК. Так, Мексиканский залив США рискует снова попасть под остановку добычи: тропический шторм Николас движется в сторону Техаса и Луизианы и по прогнозам метеорологов может стать полноценным ураганом. С учетом того, что добывающие мощности и НПЗ еще не восстановились после Иды, новая угроза означает еще более длительный период работы с пониженной загрузкой и падение добычи нефти. Что касается отчета ОПЕК, то он вышел в целом неплохим: на этот год прогноз по спросу сохранен, а на следующий - увеличен - ожидается рост на 4,15 млн барр./день, до 100,8 млн барр./день. Однако ОПЕК традиционно более позитивно смотрим на рынок нефти. Сегодня в фокусе отчет МЭА, и мы ждем напротив - более скептических прогнозов. Также сегодня выйдет статистика по запасам от API, которая продолжит отражать последствия урагана Ида. Факторы поддержки для нефти в виде ураганов мы по-прежнему считаем краткосрочными и полагаем, что отчет МЭА позволит котировкам вернуться ниже - в зону 71-73 долл./барр. В противном случае, на смену оптимизма относительно ураганов могут прийти опасения сворачивания программы стимулов ФРС уже в этом году: ждем, что эта информация будет раскрыта на заседании 22 сентября.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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