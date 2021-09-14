ПСБ: Доходность коротких годовые ОФЗ подросла на 2 б.п. – до 6,83% годовых

В понедельник после пятничного заседания ЦБ котировки госбумаг продолжили консолидацию на достигнутых уровнях при незначительном изменении котировок. Доходность коротких годовые ОФЗ подросла на 2 б.п. – до 6,83% годовых на достаточно жестких комментариях ЦБ, 10-летних – продолжила находиться вблизи 7% годовых (-2 п.п. за день). Кривая госбумаг стала еще более плоской – спрэд 1-10 лет сократился до 16 б.п. (-4 б.п.).

В целом, озвученные на пресс-конференции ЦБ инфляционные риски не испугали инвесторов в длинные ОФЗ, спрос на которые сохраняется при доходности ~7% годовых на ожиданиях стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе на уровне таргета ЦБ (4%).

Вместе с тем, ключевыми рисками для рынка госбумаг может стать глобальная коррекция в ожидании сокращения стимулирования мировыми ЦБ. В этом ключе не исключаем краткосрочный рост доходностей 10-леток выше 7% на горизонте 1,0-1,5 месяцев, что может стать дополнительной возможностью нарастить портфель длинных ОФЗ.

Краткосрочно ждем продолжения консолидации бумаг вблизи достигнутых уровнях; инвесторы продолжат пристально следить за данными по инфляции.

ПАО "Промсвязьбанк"