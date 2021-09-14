«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Промышленные металлы дешевеют, что может негативно сказаться на динамике акций металлургов.

Однако российские индексы поддержат акции нефтегазового сектора на фоне Brent выше $74 за баррель и рекордных цен на газ в Европе.

Ключевая статистика текущего дня выйдет вечером. В США в 15:30 мск публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Рекордные цены на газ в Европе обещают сильный год для «Газпрома» и «НОВАТЭК»

Российский рынок устремился к покорению новых рекордов. Закрытие дня по индексу МосБиржи состоялось на пару пунктов ниже исторического максимума. В пользу позитивной динамики продолжают играть внешние факторы. Цены на газ в Европе выше $700 за 1000 кубометров на спот рынке. Нефть также в плюсе. Соответственно, сектор нефти и газа вытащил индекс МосБиржи на максимальное в истории закрытие дня.

По итогам торгов 13 сентября Индекс МосБиржи — 4 041,16 п. (+1,0%), а Индекс РТС — 1 751,08 п. (+1,5%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 80,91 млрд руб.

Лишь финансовый сектор снизился, потеряв 0,15%. Остальные 9 отраслевых индексов показали положительную динамику. Рост сектора нефти и газа составил 2,07%.

«Газпром» и «НОВАТЭК» являются главными бенефициарами роста цен на газ в Европе. Меж тем виновниками этой ситуации во многом являются поставки СПГ, которые с марта упали более чем на 40%. Отставание графика заполнения европейских ПХГ от прошлогодних показателей составляет около 24 млрд кубометров. «Газпром» обещает компенсировать ситуацию дополнительными поставками после запуска «Северного потока 2».

Акции Группы ЛСР завершили день без существенного изменения, хотя внутри дня показали повышенную волатильность. Компания не планирует выплачивать дивиденды за I полугодие в свете покупок активов. В рамках телеконференции с инвестиционным сообществом было заявлено, что основной фокус компании в ближайшие годы будет на снижении долговой нагрузки и развитии бизнеса. "Можно сказать, компания вступила в очередную фазу длительного инвестиционного цикла", - добавили в ЛСР.

Высокодоходный рубль начинает сопротивляться давлению бюджетного правила

Рубль в течение дня существенно укрепил свои позиции, как против доллара, так и против евро. На фоне сильного экспорта газа и нефти приток валютных средств позволяет преодолеть давление бюджетного правила.

Меж тем на Forex доллар усиливал свои позиции. Ускорение роста цен производителей США говорит о том, что всплеск инфляции может оказаться более длительным. Соответственно, от ФРС потребуется реагировать на ситуацию раньше, чем это предполагают на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью изданию Nikkei также заявил о том, что поддерживает идею начала сокращения покупки облигаций в текущем году. Wall Street Journal пишет, что в ФРС могут начать сокращение покупки уже в ноябре.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,62 (+0,04%).

USD-RUB – 72,65 (-0,72%),

EUR-RUB – 85,80 (-0,75%),

EUR-USD - $1,181 (-0,03%),

GBP-USD - $1,384 (+0,05%),

USD-JPY – 109,99 (+0,07%).

Дефицит американского бюджета угрожает рынку новыми налогами

Dow Jones и S&P 500 прервали полосу снижения из пяти сессий подряд. Однако NASDAQ оказался в минусе. Текущие оценки акций многие считают завышенными. Опрос Deutsche Bank показал, что две трети респондентов ждёт коррекции минимум на 5% до конца года.

Поводом для снижения рынка может стать, как начало сокращения покупки облигаций Федрезервом, так и фискальные меры. Демократы из Палаты представителей Конгресса США предложили повысить ставку налогов на доходы корпораций с текущих 21% до 26,5%. На минувших выходных Goldman Sachs предупредил своих клиентов о том, что в оставшиеся до конца года месяцы именно повышение налогов является главным риском для рынка акций США, а вовсе не замедление экономики.

Дефицит американского бюджета за 11 месяцев финансового года составил $2,71 трлн, что на 10%, или на $297 млрд меньше дефицита прошлого года. Тем не менее, при текущих планах расходов почти неизбежны инициативы по пополнению казны.

Другим фактором сдерживания рынка остаётся инфляция и реакция ФРС. В минувшую пятницу вышла статистика цен производителей, которая показала продолжающееся ускорение роста цен. Во вторник инвесторы ознакомятся с данными по потребительской инфляции. Прогнозы говорят о возможном замедлении темпов инфляции, но есть высокая вероятность, что цифры вновь неприятно удивят.

3 сектора снизились и 8 выросли. Лидером дня стал отраслевой индекс энергетики (+2,94%), а самым слабым оказался сектор здравоохранения (-0,61%). Под давлением были акции производителей вакцин Moderna Inc. (-6,6%), BioNTech (-6,31%) и Pfizer (-2,22%). Продолжаются дискуссии о необходимости третьей дозы вакцинации для повышения иммунитета против COVID-19, но даже текущая компания начинает демонстрировать признаки резкого спада интереса к вакцинации в США.

По итогам торгов:

DJIA - 34869,63 п. (+0,76%),

NASDAQ - 15105,58 п. (-0,07%),

S&P 500 - 4468,73 п. (+0,23%).

Китайский застройщик Evergrande предупреждает о возможном дефолте

Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Проблемы застройщика Evergrande продолжают негативно влиять на китайские акции.

Еще на прошлой неделе мы писали о слухах, что китайский застройщик Evergrande может объявить дефолт по некоторым платежам. На торгах во вторник сама компания предупредила о вероятности дефолта из-за падения продаж недвижимости. На этом фоне под давлением были секторы недвижимости, финансов и инфраструктуры. Сектор производителей электротранспорта показал повышенную волатильность. Накануне власти КНР заявили о необходимости консолидации в отрасли. Впрочем, также было объявлено о желании расширить сеть зарядки электромобилей с одновременным стимулированием продаж в сельских областях.

Японский рынок, напротив, повышался. Nikkei 225 поднялся до максимума с августа 1990 года. Ориентиром для японских акций стали торги в США, где DJIA показал уверенный рост. Инвесторы покупали акции цикличных секторов в надежде на постепенный выход экономики из карантинных мер. Власти страны заявляют о том, что уже более половины населения прошло полный цикл вакцинации от COVID-19.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30637,00 п. (+0,62%),

Hang Seng - 25744,92 п. (-0,27%),

Shanghai Composite - 3691,63 п. (-0,64%).

Погода продолжает мешать восстановлению американской нефтедобычи

Не успела американская нефтедобыча восстановиться после урагана Ида, как появилась необходимость защитить нефтяные платформы от шторма Николас. Нефтяники пока не смогли восстановить до 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива.

Кроме того, в Ливии поставки из портов Эс-Сидер и Раслануф восстановлены, но терминал Харига остаётся заблокированным протестующими.

Накануне ОПЕК выпустила очередной ежемесячный отчёт, в котором подтвердила улучшение прогноза роста спроса в 2022 году с 3,28 млн бар. до 4,15 млн бар. в сутки относительно уровня потребления в 2021 году. То есть в следующем году средний спрос на нефть поднимется до 100,85 млн бар. в сутки по сравнению с 96,7 млн бар. в 2021 году.

По состоянию на 8:55 мск: