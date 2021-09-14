ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня попытается подняться в 4050-4100 пунктов при поддержке растущей нефти

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Настрой глобальных инвесторов и в начале недели оставался консервативным. При поддержке развития роста нефтяных котировок в понедельник усилился спрос на акции нефтегазового сектора, обеспечивший, наряду с преобладанием покупок бумаг финансовых учреждений, умеренное повышение европейских и американского фондовых рынков. В результате MSCI World (+0,1%) смог завершить день в небольшом «плюсе». Спросом пользовались и развивающихся рынки стран-экспортеров сырья (росли российский, бразильский и южноафриканский рынки акций), хотя индекс развивающихся рынков MSCI EM (-0,6%) несколько скорректировался. Вместе с тем, сдерживали развитие позитивных настроений ожидания большого количества статистики этой недели, важной в условиях приближающегося заседания ФРС (21-22 сентября). А также сообщения о планах Демократической партии в США повысить налоги, необходимые для финансирования бюджета. Так, вчера представители бюджетного комитета Конгресса США предложили отменить ряд налоговых послаблений, в частности, поднять корпоративный налог на прибыль до 26,5% (с 21%), увеличить выплаты за зарубежные доходы корпораций и прирост капитала. Возможное повышение налоговой нагрузки может привести к сокращению корпоративных доходов (в сценарии Goldman Sachs, - на 5%) в 2022 г., в первую очередь, технологических компаний, получающих больших доходы вне США. И наложиться на тренд снижения темпов роста прибылей, вызванных завершением фазы активного восстановления экономики, и постепенного движения ФРС к нормализации своей политики. Это привело к тому, что индекс S&P500 (+0,2%) не смог показать значимого отскока, а NASDAQ Composite (-0,1%) – чуть просел.

Впрочем, сегодняшним утром на мировых рынках преобладают слабо позитивные настроения. Так, преимущественно повышаются азиатские рынки (откатывается от полугодовых пиков, причем резво лишь китайский рынок акций), сохраняют инерцию к росту цены на нефть. В небольшом «плюсе» фьючерсы на американские индексы. Мы рассчитываем, что сегментированный спрос на мировых рынках сегодня сохранится. В центре внимания сегодня – данные по потребительской инфляции в США. Однако ожидания более важных экономических данных (блок статистики по КНР и пром. производство в США выйдут завтра, в конце недели инвесторов ждут данные по потребительской активности в США), по нашему мнению, не позволят развиться позитивным настроениям на рынках.



В понедельник индекс МосБиржи (+1,0%) вернулся к росту, обновив исторические максимумы по закрытию торгов при поддержке растущих цен на нефть. Выход нефтяных котировок на максимумы с начала августа и продолжение ралли в ценах на газ обеспечили опережающую динамику акциям нефтегазового сектора: акции Газпрома (+1,9%) и НОВАТЭК (+4,2%) обновили ценовые пики, заметно оживился спрос на ЛУКОЙЛ (+1,9%), Роснефть (+3,0%), Татнефть (+2,4%).

Повышение интереса покупателей испытали и «фишки» потребсектора (Детский Мир: +2,9%; Магнит: +2,2%; Х5: +1,4%), MAIL.RU (+3,3%), а также акции сталелитейных компаний (Северсталь: +0,8%; НЛМК: +1,2%), восстанавливающиеся свои позиции после дивидендных просадок. Отметим обновление максимумов бумагами АЛРОСА (+0,8%) и РУСАЛа (+0,2%). Впрочем, последние растеряли большую часть внутридневных приобретений на фоне отката цен на алюминий от отметки в 3 000 долл./т, - 13-летнего максимума. РУСАЛ уже смотрится перегретым, - мы опасаемся здесь достаточно резкого отката. Аутсайдерами дня вновь стали бумаги производителей драгметаллов (Полюс: -1,3%; Petropavlovsk: -2,5%) и Моэнерго (-1,1%), а также МосБиржа (-1,0%). Учитывая крепость рынка нефти, ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит расти и попытается перейти в диапазон 4050-4100 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"