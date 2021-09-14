ПСБ: Мы рассчитываем, что сегментированный спрос на мировых рынках сегодня сохранится

Во вторник мы ждем, что доллар попытается уйти ниже отметки 72,5 руб. при условии стабильной нефти. Пока расцениваем эти попытки как локальные, - склонны ожидать к концу недели возврата американской валюты в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб.

Учитывая крепость рынка нефти, ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит расти и попытается перейти в диапазон 4050-4100 пунктов

ОФЗ продолжают консолидацию; умеренный спрос на длинные 10-летние госбумаги сохраняется при доходности ~7% годовых

Газ в Европе подорожал до 747 долл./тыс. куб. м, прибавив с начала торгов 5%

НАШЕ МНЕНИЕ: Аномально высокий уровень цен на газ, по нашему мнению, сохранится как минимум до весны 2022 г. В пользу этого также свидетельствует и форвардная кривая, где контанго в Европе сохраняется до начала 2022 г., а в Азии – до марта 2022 г. На этом фоне мы выделяем Газпром как компанию-бенефициара растущих цен на газ и рекомендуем акции к покупке на среднесрочную перспективу. Наш ориентир по Газпрому повышен и составляет 395 руб./акцию, что помимо ценового фактора включает в себя и ожидания высоких дивидендов по итогам 2021 г. (более 30 руб./акцию, доходность около 11%).

ПАО «Промсвязьбанк»