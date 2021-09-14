Росбанк: Западные индексы стремятся нащупать переход к росту

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Западные индексы стремятся нащупать переход к росту. В США S&P 500 вырос на 0.2%, а европейский Stoxx 600 прибавил 0.3% за счет ралли акций энергетических компаний. Настроения инвесторов в азиатском регионе остаются умеренно негативными на фоне давления со стороны регулятора в Китае — Hang Seng снижается на 1.4% на утренних торгах.

Базовые ставки: Доходность 10-летних гособлигаций США замерла у отметки 1.33% годовых в ожидании данных о потребительской инфляции в августе (прогноз SG: 0.4% м/м и 5.3% г/г). Сильное отклонение вверх от прогнозных уровней может усилить «ястребиную» риторику представителей американского регулятора в преддверии заседания ФРС 22 сентября.

Сырьевой рынок: Баррель Brent устремился выше $74 на фоне проблем с добычей в Мексиканском заливе. Добывающие мощности до сих пор не восстановились полностью после урагана «Ида», а приближение тропического шторма «Николас» к нефтяным установкам усложняет ситуацию. Также в ежемесячном докладе ОПЕК+ повысили прогноз мирового спроса на нефть на 2022 год на ок. 1 мбд до 100.8 мбд, отметив улучшение динамики в борьбе с «дельта» штаммом.

Мировые валюты: Курс EUR/USD балансирует вокруг 1.180. Внимание инвесторов на валютных рынках направлено на статистику, в частности, данные по ценам потребителей в августе в США (сегодня в 15:30 мск). Индекс доллара DXY держится вблизи 92.5 пунктов (соответствует 50-дневному скользящему среднему), однако сохраняет шансы на рост в случае проявления «ястребиных» сигналов от представителей ФРС США в ближайшие дни.