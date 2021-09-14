«Фридом Финанс»: В фокусе данные по потребительской инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 13 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, до 4468,73 пункта. Dow Jones вырос на 0,76%, Nasdaq опустился на 0,07%. Лучше прочих выглядели энергетические компании (+2,94%) на фоне роста цен на нефть и эмитенты финансового сектора (+1,14%). В красной зоне закрылись акции коммунальных компаний (-0,18%) и сектор здравоохранения (-0,61%). Отмечался переток капитала в бумаги «стоимости» из акций «роста».

Компания Itamar Medical (ITMR: +46,6%) будет приобретена Zoll Medical по $31 за акцию денежными средствами, что соответствует премии в 50,2% к цене закрытия в пятницу.

REGENXBIO (RGNX: +31,2%) объявила о сотрудничестве с ABBV для разработки и коммерциализации препаратов для генной терапии RGX-314.

Великобритания расторгла соглашение о поставке вакцины-кандидата против COVID-19, в которой используется адъювант компании Dynavax Technologies (DVAX: -16%).

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В понедельник был опубликован текст законопроекта о повышении налогов, который позволит собрать $2,9 трлн для финансирования пакета социальных расходов Байдена. Законопроект предполагает повышение налогов для состоятельных физических лиц и корпораций, однако в нем смягчены многие требования, выдвинутые ранее администрацией президента, что вызывает критику со стороны прогрессивных групп. Впрочем, предложение Палаты представителей может быть скорректировано в ходе обсуждения законопроекта в Конгрессе в ближайшие недели.

Отчет о потребительской инфляции, который будет опубликован сегодня, может задать тон торгам в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Согласно консенсус-прогнозу, в августе ожидается небольшое замедление темпов роста ИПЦ до 5,3% г/г, а без учета продуктов питания и топлива — до 4,2% г/г. Рынок будет внимательно следить за тем, какие компоненты ИПЦ повышаются более интенсивно. Если показатели превысят ожидания, котировки активов могут скорректироваться.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,40%, китайский CSI 300 потерял 1,49%, японский Nikkei 225 прибавил 0,72%. EuroStoxx 50 снижается на 0,58%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис выросла до 1,32%. Цена на фьючерс Brent превышает $73 за баррель. Золото торгуется около отметки $1792 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август. Консенсус предполагает рост показателя на 5,3% г/г по сравнению с 5,4% г/г в июле.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 пунктов, отражая продолжение восстановления после коррекции рынка на прошлой неделе.

Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370–4400 пунктов.