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ПСБ: МЭА не разделяет оптимизма ОПЕК

МЭА вслед за ОПЕК выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где немного понизило прогноз на 2021 г. Ожидается, что рост спроса составит 5,2 млн барр./день. В 2022 г. МЭА ждет роста спроса на 3,2 млн барр./день, что является лишь минимальным увеличением относительно предыдущего прогноза. ОПЕК же в сентябре повысил прогноз роста спроса на нефть на 2022 год почти на 1 млн барр./день.  

В ежемесячном сентябрьском обзоре МЭА незначительно изменило прогноз относительно августа в отличие от ОПЕК, который вчера повысил прогноз роста на 2022 год почти на 1 млн барр./день, рассчитывая превысить допандемийные уровни.

Так, МЭА сообщило сегодня, что спрос вырастет на 5,2 млн барр./день в 2021 году и на 3,2 млн барр./день в следующем году, в результате чего среднее потребление в 2022 году достигнет 99,4 млн барр./день.

Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, опубликованный вчера, показал, что спрос на нефть в среднем составит 100,8 млн барр./день в следующем году, что на 4,2 млн барр./день больше, чем в 2021 году. Относительно прогноза, сделанного в июле, это достаточно сильное повышение: ранее ОПЕК ждал роста спроса на  3,3 млн барр./день. ОПЕК объяснил изменение прогноза более высокими темпами восстановления спроса и "стабильными" экономическими перспективами во всех регионах.

Однако МЭА как обычно настроено более скептично и отмечает, что рост спроса в Китае и других странах Азии находится под давлением возобновляющихся случаев заболевания Covid-19. Это и повлияло на пересмотр прогноза на 2021 г. в сторону небольшого снижения. И только с конца 2021 г. агентство рассчитывает на поддержку со стороны сильного отложенного спроса и продолжающегося прогресса в программах вакцинации.

Мы ожидали, что МЭА даст более сдержанные прогнозы, чем ОПЕК, и отмечаем, что прогноз по росту спроса на текущий год – минимальный с начала года, а на 2022 г. повышен незначительно – всего на 85 тыс. барр./день. В свою очередь, мы исходим из предпосылок, что постепенное восстановление добычи нефти странами ОПЕК+ и риски роста сланцевои добычи в США, а также непростая эпидемиологическая обстановка в мире и опасения по экономике КНР давят на рынок нефти и создают риски перехода в ближаишие пару кварталов в фазу профицита предложения. На этом фоне среднесрочно смотрим на нефть консервативно, полагая, что Brent переидет в диапазон 65-70 долл./барр. А фактор ураганов, который в настоящее время оказывает поддержку ценам, считаем краткосрочным.

Екатерина Крылова

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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