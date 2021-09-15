«Фридом Финанс»: Таргет для индекса Мосбиржи на сегодня – 4035–4070

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13.00 мск перешел к росту, демонстрируя до этого преимущественно нейтральную динамику. Важнейшим глобальным событием является публикация данных о темпах роста потребительских цен в США (в 15.30 мск). Если показатель превысит 5%, это может привести к тому, что на заседании 22 сентября ФРС объявит о начале сворачивания программы QE.

Акции российского ретейлера Fix Price оказались под давлением, потеряв на предыдущей торговой сессии около 6%; котировки демонстрируют волатильность и сегодня. Один из акционеров, Marathon Group, намерен выйти из капитала компании, продав около 3% акций по цене $7,8 за расписку. Сделка будет проведена через ускоренный букбилдинг. Это означает, что бумага может продаваться с дисконтом к текущим котировкам. Однако размещение акций будет способствовать увеличению количества бумаг в свободном обращении, что в долгосрочной перспективе благоприятно отразится на стоимости компании.

Цена на газ приближается к отметке $800 за 1 тыс. куб. м, акции «Газпрома» прибавляют более 1,5%. Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют локальный максимум выше уровня $74 за баррель, начав волну роста еще в пятницу. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ожидает, что сезон ураганов продолжится. Новый тропический шторм «Николас» движется в направлении побережья Мексиканского залива. При этом последствия урагана «Ида» пока полностью не устранены. На этом новостном фоне российские нефтяники «Татнефть» и ЛУКОЙЛ прибавляют более 1% на торгах первой половины дня.

В металлургическом секторе наблюдается коррекция: НЛМК теряет более 2%, «Норникель», «Северсталь», «Полюс» и Poymetal — около 1,5%. По неподтвержденной информации, в рамках планирования бюджета на 2022 год Минфин внес предложение по увеличению НДПИ для компаний металлургической отрасли — до 3–5% от выручки производителей.

На этой неделе стартует налоговый период: в сентябре выплаты могут составить около 2,3 трлн руб.

Во второй половине дня на отечественном рынке акций, вероятнее всего, будет преобладать нейтральная динамика. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: диапазон 4035–4070 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,70–73,20 и 85,80–86,50 соответственно.