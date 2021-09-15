ПСБ: Минфин планирует повышение НДПИ для металлургических компаний

В СМИ появилась информация о том, что Минфин в обновлённом проекте по основным налоговым политикам на 2022 – 2024 гг. планирует повысить НДПИ в 3 раза. Ведомство аргументирует это тем, что мировая практика изъятия горной ренты при добыче полезных ископаемых составляет 3-5% от выручки, в то время как в России данный показатель составляет 1-2%. Данное повышение не затронет Полюс, Полиметалл, Petropavlovsk и АЛРОСА вследствие того, что НДПИ на добычу золота и алмазов подразумевает привязку к цене реализации.

Повышение НДПИ является вполне логичным шагом, направленным на замену экспортных пошлин, которые действуют до конца 2021 года. 30 сентября 2020 года Госдума приняла законопроект, который с 1 января 2021 ввёл «рентный коэффициент» в размере 3,5х к ставке НДПИ. Ожидаем, что озвученные поправки могут быть приняты в ближайшем будущем.

Влияние налога на компании черной металлургии

Основное давление от повышения НДПИ испытают компании с высокой сырьевой базой сектора металлургии. Так, основной влияние от налогового эффекта могут испытать НЛМК, Северсталь и Мечел в силу высоких объемов добываемого сырья внутри страны, которое в большей степени используется в производстве сталелитейной продукции.

При условии сохранения сильной конъюнктуры на рынке стали и угля (рекордных цен, которые мы можем наблюдать на данный момент), а также существующих объемов выплавки и добычи, самый сильный эффект от повышения НДПИ испытает Северсталь, что приведет к сокращению показателя рентабельности EBITDA на 1,3 п.п. (относительно нашего прогноза на 2022 без учета вводимого налога) до 40,8%. Далее идет НЛМК с сокращением рентабельности EBITDA на 1,1 п.п. – до 32,4%, и Мечел с наименьшим падением показателя рентабельности на 0,7 п.п. – до 20,3% (в силу самых слабых финансовых показателей среди рассматриваемых предприятий).

В целом, учитывая складывающуюся конъюнктуру на рынке стальной продукции, а также сокращающиеся издержки из-за падающих цен на железную руду, сталелитейные компании могут уверенно пережить повышение налога. Однако отметим, что НДПИ может привести к реструктуризации активов и переносу части производства на зарубежные предприятия, а в случае ухудшения сантимента рынка чермета – к понижению ликвидности. Потенциальное введение НДПИ в 2022 году с привязкой к котировкам реализуемого сырья выглядит обнадеживающим для компаний черной металлургии.

Влияние повышения налога на компании цветной металлургии

Сильнее всего, по нашим оценкам, от повышения налоговой нагрузки пострадает Норильский Никель, на РУСАЛе увеличение НДПИ скажется в меньшей степени.

Большую часть в структуре выручки НорНикеля занимают драгоценные металлы – палладий, платина, золото, НДПИ по которым рассчитывается исходя из стоимости реализации. На данный момент пересмотр действующих норм, касающихся драгоценных металлов, не планируется. Повышение рентного коэффициента затронет добычу цветных металлов, на долю которых приходится около 37% всей выручки Норильского Никеля. Мы ожидаем, что повышение НДПИ снизит рентабельность EBITDA по итогам 2022 г. на 1,6 п.п. – до 60,2%.

Для РУСАЛа повышение НДПИ означает снижение привлекательности добычи бокситов на территории России. По итогам 2020 года бокситы, произведённые в России, составили порядка 27% всей добычи компании. Менеджмент компании заявил, что повышения рентного коэффициента сделает добычу сырья в России неконкурентной по сравнению с импортными аналогами. В случае повышения НДПИ, РУСАЛу, скорее всего, придется наращивать добычу бокситов за рубежом для производства алюминия. По нашим оценкам, по итогам 2022 г. рентабельность EBITDA сократится на 0,3 п.п., до 23,8%.

Егор Жильников

Алексей Головинов

ПАО «Промсвязьбанк»