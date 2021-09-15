«Открытие»: Нефтегазовый сектор вытянул рынок к новым рекордам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Нефтегазовый сектор вытянул рынок к новым рекордам

Большинство отраслевых индексов российского рынка торгуется в минусе, но сектор нефти и газа вытянул индекс МосБиржи на новые максимумы. В моменте индекс поднимался до 4061,13 п. Своё положительное влияние оказывают новые рекорды цены на газ в Европе и дорожающая нефть.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4044,97 п. (+0,09%), а РТС - 1748,29 п. (-0,16%).

· Как мы и предполагали, потери рынку принёс сектор металлов и добычи (-1,2%) на фоне слабости промышленных металлов. Однако его падение компенсирует сектор нефти и газа (+0,9%), где в лидерах оказались бумаги «Татнефти», «ЛУКОЙЛ», «Газпрома» и «НОВАТЭК».

· Стоимость фьючерса по индексу голландского TTF на утренних торгах превышала $800 за 1000 кубометров. Заполнение европейских ПХГ на воскресенье составляла 70,75%, что на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Ситуация сложилась, как из-за снижения поставок СПГ, так и сокращения прокачки через трубопроводы из РФ и Норвегии.

· Аутсайдером в финансовом секторе (-0,9%) стали бумаги TCS Group, которые теряли около 2%. Значительную долю в выручке финансовой компании составляет брокерский бизнес. Однако уже с сентября ЦБ РФ обяжет брокеров создавать резервы и рассчитывать нормативы достаточности капитала. Соответственно, это может сказаться на объёме прибыли компании в ближайшие кварталы.

Рубль способен продолжить укрепление благодаря своей высокой доходности

Рубль в утренние часы в моменте укрепился до 72,59 за доллар и 85,78 за евро. Однако уже к середине дня началась фиксация прибыли перед выходом статистики по инфляции в США. Однако рубль всё ещё способен укрепляться благодаря своей высокой доходности. Во всяком случае, понедельник он завершил в качестве лидера среди валют развивающихся стран.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5380 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 6,97% на день, 7,08% на неделю и остались на уровне 7,22% на месяц.

· На Forex доллар демонстрировал относительную стабильность. DXY снижался на 0,05% и торговался около 92,60 пунктов. Однако в валютах развивающихся стран наметилась негативная динамика перед выходом статистики по инфляции в США. Австралийский доллар терял около 0,5% против американского оппонента после заявления главы Резервного Банка Филиппа Лоу о том, что он не ожидает повышение ставки до 2024 года.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY – 92,61 (-0,07%),

· USD-RUB – 72,88 (+0,31%),

· EUR-RUB – 86,09 (+0,34%),

· EUR-USD - $1,181 (+0,03%),

· GBP-USD - $1,386 (+0,13%),

· USD-JPY – 110,12 (+0,11%).

Вспышки коронавируса в КНР негативно сказались на акциях производителей товаров роскоши

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Очередные вспышки COVID-19-Delta в Китае могут оказать негативное влияние на ряд ключевых для Европы отраслей.

· Бумаги производителей товаров роскоши, включая LVMH, Burberry и Kering, были под давлением. В условиях возвращения мер социальной дистанции спрос на имиджевые товары в Китае может вновь существенно снизиться.

· Самым слабым был сектор базовых материалов на опасениях, что вспышка коронавируса в Китае также приведёт к дальнейшему замедлению промышленности. В плюсе торговался лишь сектор автомобилестроителей.

· Безработица в Великобритании снизилась в июле до 4,6% с 4,7% в июне, что совпало с ожиданиями экономистов. В Швейцарии цены производителей ускорили рост в августе до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,3% в июле.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7037,08 п. (-0,44%),

· DAX - 15677,48 п. (-0,15%),

· CAC 40 - 6635,76 п. (-0,62%).

МЭА оценивает потенциальные потери от урагана Ида в 30 млн бар.

Нефть в утренние часы торговалась выше $74 за баррель Brent. Однако к середине европейских торгов отступила от дневных максимумов.

· Международное энергетическое агентство оценивает общие потенциальные потери от урагана Ида в объёме около 30 млн бар. Начавшиеся перебои с поставками привели к тому, что в августе мировые коммерческие запасы заметно снизились и эта тенденция, скорее всего, сохранится в сентябре. Однако МЭА также отмечает, что в летние месяцы мировой спрос на нефть снижался из-за распространения Delta штамма коронавируса. С учётом этого МЭА снизила прогноз спроса в III квартале на 0,2 млн бар. в сутки до 98,1 млн бар. суточного потребления. Поставки в августе сократились на 0,54 млн бар. до 96,4 млн бар. в сутки. В сентябре объём поставок сохранится близким к показателям августа. Прогноз прироста спроса на текущий год снижен на 0,11 млн бар. до 5,2 млн бар. Таким образом, среднесуточное потребление составит 96,2 млн бар. в сутки. Прогноз роста спроса на 2022 год оставлен без изменения – 3,2 млн бар. до 99,4 млн бар. в сутки.

· Проблемы американской нефтедобычи могут продолжиться. Тропический шторм Николас привёл к отключению электроснабжения около 500 тыс. домохозяйств и бизнесов. При дальнейшем ущербе инфраструктуры электроснабжения могут также пострадать сланцевые проекты. Около 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива остаётся в нерабочем состоянии.

· Также приходят вести из Ливии, где во вторник протестующие заблокировали погрузку танкера в порту Эс-Сидер, хотя ещё утром сообщалось, что порты Раслануф и Эс-Сидер работают без сбоя.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $73,62 (+0,15%),

· WTI - $70,48 (+0,04%),

· Золото - $1785,2 (-0,51%),

· Медь - $9471,09 (-1,63%),

· Никель - $19585 (-0,71%).

Замедление инфляции США снижает тревожность в отношении действий ФРС

Рост потребительских цен США за август составил 0,3%, что оказалось ниже прогноза. Core CPI вырос за месяц на 0,1%, что также ниже прогноза. В годовом выражении рост CPI снизился до 5,3% с 5,4% в июле, что совпало с ожиданиями. Core CPI замедлил рост до 4,0% в годовом выражении с 4,3% в июле, что ниже прогноза 4,2%.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,4% в начале дня. После выхода статистики DXY просел на 0,3% ниже 92,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам существенно не изменилась и находилась чуть выше 1,33%.

· Акции Oracle теряли более 2% на утренних торгах. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли. Однако рост выручки не дотянул до прогнозов из-за роста конкуренции в сфере предоставления облачных услуг.

· Бумаги Apple могут быть в фокусе внимания, поскольку 14 сентября компания проводит презентацию новой продукции, включая очередную линейку умных телефонов.

· Демократы в Конгрессе опубликовали свой план повышения налогов. Он предусматривает увеличение корпоративного налога до 26,5%, а также максимальную ставку для физических лиц на уровне 39,6%. Впрочем, комментаторы вашингтонской политики всё же указывают, что финальные цифры налогов могут оказаться ниже. Предложение администрации Джо Байдена было агрессивней, так как предполагало повышение корпоративного налога до 28%.

· Некоторое замедление инфляции может подкрепить позицию сторонников более плавного выхода из стимулов ФРС. Впрочем, позицию американского регулятора рынок узнает уже на будущей неделе. Непосредственная реакция рынка позитивная, хотя ожидаемый во вторник рост вряд ли компенсирует потери с начала месяца.